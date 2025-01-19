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影／追雪囉！合歡山又下雪 車子覆蓋厚厚白雪、積雪約2公分
低溫加上水氣搭配，合歡山武嶺、松雪樓一帶今晨狂飄雪霰，且雪勢不小，武嶺到合歡山莊積雪約1至2公分，車子覆蓋厚厚白雪，景致迷人；公路局也公告，台14甲線昆陽29K至大禹嶺41.5K部分路面仍結冰或殘雪，限加掛雪鏈通行。
合歡山昨天入夜後溫度雖降至零度上下，但因沒有水氣，遲未見降雪，直到今天清晨才有水氣進入，並在水氣和低溫搭配下，今天清晨又開始飄起雪霰，且因雪勢不小且斷續，武嶺、松雪樓一帶至今天早上又是雪白一片，景致迷人。
林業署南投分署也表示，松雪樓人員回報今晨5點左右開始，持續下雪到現在轉小，積雪平均厚度約0.8公分。當地民眾也表示，今晨近5時開始下起雪，且因雪勢不小，斷斷續續一直下，粗估積雪約1至2公分，但目前雪勢趨緩。
公路局則表示，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K昨夜起實施預警性封閉，雖於今清晨7時解除恢復交通，但經檢視路況，昆陽29K至大禹嶺41.5K部分路面仍結冰或殘雪未融，限加掛雪鏈通行，後續將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。
同時提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，雪季期間山區道路路況難以掌握，上山追雪前務必巡檢車輛狀況，備妥個人裝備與車輛雪鏈，關注氣象預報及道路交通資訊，留意路況廣播，利用幸福公路APP、省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或打04-23715030、0800-231035查詢最新路況。
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