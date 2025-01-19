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吳德榮：小年夜寒流南下 除夕初一極乾冷

吳德榮：小年夜寒流南下 除夕初一極乾冷

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今大陸冷氣團持續減弱，吳德榮說，小年夜強冷空氣再南下，目前預估強度可能達寒流。聯合報系資料照
今大陸冷氣團持續減弱，吳德榮說，小年夜強冷空氣再南下，目前預估強度可能達寒流。聯合報系資料照

下波冷空氣什麼時候再來？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今大陸冷氣團持續減弱，但小年夜強冷空氣再南下，目前預估強度可能達寒流除夕、年初一極乾冷。

吳德榮指出，今晨無「輻射冷卻」加成，低溫明顯回升。截至6時12分本島縣市的平地最低氣溫為新北(石碇區)11.4度。各地區的平地最低氣溫約在11至14度。

吳德榮說，今大陸冷氣團續減弱。上半天受中層雲影響，各地雲量多，中部以北、南部近山區有局部短暫雨；下半天中層雲東移，西半部轉多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。白天氣溫微涼至舒適，早晚偏冷；明晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」、應注意保暖。

今日各地區氣溫為：北部11至19度、中部12至21度、南部13至23度及東部12至22度。

最新歐洲模擬，吳德榮說，明日、周二各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨機率；沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適早晚偏涼，日夜溫差大。周三至周五結構鬆散的中層雲系、從南方向北移動，各地雲量增多，偶有局部、少量降雨的機率，白天舒適、早晚涼。周六、下周日(25、26日)東北風略增強，迎風面偶有局部短暫雨，氣溫略降。

吳德榮說，最新(18日20時)歐洲模擬，27日(小年夜)「強冷空氣」南下，氣溫驟降，當晚北台部分平地已降至10度以下，也有觸及「寒流」定義(台北測站≦10度)的機率，28、29日(除夕、年初一)受乾冷的「寒流」影響，30日(年初二)起減弱、氣溫回升。

吳德榮指出，最新美國模擬，在抵達時間上雖早了1天，但強度上也已調得與歐洲模擬相近；顯示這波「強冷空氣」為入冬首波「寒流」機率又提高一些。不過，終究是末期模擬，有理論限制所產生的「不確定性」，各國模式將持續調整，需繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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