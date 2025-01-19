台南落羽松火紅 高雄花海迎賓

寒流一波波，台南市六甲區落羽松火紅綻放，落羽松季昨天登場；高雄市美濃、杉林區花海綻放，規畫57公頃花海，8大花區種向日葵、百日草及大波斯菊等，串連冬日遊樂園，花田設3公尺巨大裝置藝術，邀大家拍照打卡、採果，吃農特產。

台南六甲落羽松季開幕，市長黃偉哲發放甜蜜棉花糖，主場地布置六甲吉祥物、二監小龍年迎福、「巷仔Niau」等可愛多元裝置藝術，搭配嫣紅落羽松森林，花朵陽光下閃耀光芒、相互輝映，讓民眾留下美回憶。

黃偉哲說，六甲落羽松林美景遠近馳名，是知名打卡熱點，除當地美食與觀光，還有許多值得一遊的歷史文化與藝文景點，歡迎來賞落羽松，搭配附近旅遊景點充實1日遊，保證玩得盡興。

高雄美濃區、杉林區花海綻放，農業局與美濃、杉林區公所規畫57公頃花海，8大花區種向日葵、百日草及大波斯菊等，串連冬日遊樂園活動，花田設3公尺高巨大裝置藝術。

杉林區以豐富瓜類營造幸福甜意象，在杉美路旁的月光花區及高129線旁的月眉花區擺巨大南瓜、木瓜、絲瓜，還有杉林大橋花區和通往甲仙台29線旁的新庄幸福花區；美濃區以冬季特色農產為主題，用食材珠寶盒概念，在福安國小旁幸福平安花區打造巨大紅豆、白玉蘿蔔、小番茄。

春節連假「冬採橙蜜」正是時候，搭配美濃、杉林的花海和紅豆、敏豆、南瓜等豐富農產，讓美景、美照、美食一次滿足。