把握本周回暖 過年前還有冷氣團

中央氣象署預報員劉沛滕指出，今天中層雲系往北移動，中南部山區、東半部及北部平地為陰天小雨，中南部平地白天則可回溫。本周有兩波東北季風影響，整體天氣先乾後濕，低溫降幅不大，但過年前預估還有一波較強冷空氣，最晚除夕開始影響，提醒民眾留意低溫。

劉沛滕表示，中層雲系昨晚逐漸往北移動，今天中南部山區、東半部及北部平地皆有降雨機率，但多為陰天小雨，溫度偏涼，中南部平地雲量則減少，白天可回溫為廿一至廿五度。

劉沛滕指出，明、後天起第一波東北季風影響，但環境偏乾，僅東半部有零星雨，西半部天氣穩定、多雲到晴，民眾可把握大掃除機會，但日夜溫差大，夜間低溫僅十三、十四度，仍要留意。周三、周四東北季風減弱後，又有中層雲系影響，各地為多雲，東半部地區及西半部山區有降雨情形，其他平地雲量偏多，高溫沒有明顯回升。

他表示，周五、周六受到第二波東北季風影響，較為濕涼，北部及東半部有雨，中南部也有零星降雨，各地低溫十三、十四度。另外，過年前還有一波較強冷空氣，目前預估為大陸冷氣團等級起跳，是否達寒流仍要再觀察，最快在廿六日下半天起影響，最晚在除夕開始影響。