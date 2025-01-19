協助準爸媽 健保推醫師＋助產士共照

婦產科醫師多著重在照顧「產婦」的身體，但助產士除了能關照產婦，還能提供準爸媽生育教育等，為增加國人生產意願，衛福部健保署制定「孕產婦全程照護醫療給付改善方案」，由婦產科醫師與助產士共同照顧孕產婦，並已於去年十二月上路，每年預估約有三千名產婦受惠，也期待能增加國人生產意願。

健保署醫務管理組長劉林義說，該方案規畫孕產婦生產時，如由助產士主責生產，除可獲得健保給付約二萬多點生產費外，還可以獲得健保二千點獎勵，一旁協助的產科醫師可以獲得一萬點共同照護費，反之亦然，但醫師生產給付點值較高。

婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，健保署加人、加錢，醫師與助產士共同照顧產婦，是希望有經驗的助產士協助產婦生產更為安全，滿意度更高，願意生下一胎。

黃建霈說，產科風險高、可以執業的時間不長，年輕人參與意願不高，讓負責母胎與周產期的醫師逐漸減少，現在領有執照醫師約七、八百人，但真正執業僅三、四百人，醫師年齡也偏高，助產士每年的接生數僅占整體的百分之一，人力閒置十分可惜，助產士的加入可以一同把產婦照顧好。

台北馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃閔照說，國內新生兒人數逐年降低，自過往一年出生四十多萬人，一路降至去年十三萬人，政府目前每年補助不孕症治療達十多億元，建議政府也應給予孕產婦更多補助。

舉例來說，產檢時可以補助高階產檢，甚至是每個孕期約三個月補助一至二萬元，作為生活及購買婦幼用品，使用期限可以放寬至產後半年至一年，讓國人更願意生產。