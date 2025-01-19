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旅宿業輪班間隔 再拚鬆綁

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
交通部觀光署盼鬆綁觀光、一般旅館業房務清潔及輪班人員輪班間隔時間。圖／聯合報系資料照片
交通部觀光署盼鬆綁觀光、一般旅館業房務清潔及輪班人員輪班間隔時間。圖／聯合報系資料照片

為緩解觀光旅宿業缺工，交通部觀光署去年十一月向勞動部提案，盼鬆綁觀光、一般旅館業房務清潔及輪班人員輪班間隔時間，從原本十一小時縮短至八小時，但遭勞動基準諮詢會委員以缺工等不符合適用要件打回票，要求補件說明。觀光署日前已完成補件，且改成只申請鬆綁規模相對小的一般旅館業輪班間隔時間，廿日將開會討論。

勞動部條平司長黃維琛說，一般旅館業規模較觀光旅館小，觀光旅館有較多員工可輪班，一般旅館業員工若遇天災等突發事件趕不及上班，下班次輪替員工遞補，就可能出現休息不足十一小時情形，因此出勤得相對有彈性。

黃維琛說，上次是一般旅館與觀光旅館一起送案，這次改成只申請一般旅館業適用勞基法卅四條第二項但書，因礙於現行法規，鬆綁輪班間隔。據統計，一般旅館業從業人員共五萬四○○四人，擬適用縮短輪班間隔時間輪班人員約一萬八五九三人。

全產總理事長戴國榮說，一般旅館業的事業單位人數恐不及卅人，無法籌組工會，只能以勞資會議同意，但勞資會議協商通常都是老闆說了算，比較有疑慮。

他認為，過去申請鬆綁輪班間隔的主體，多是各別事業單位，若以一般旅館業作為適用主體，恐怕忽略個別差異，如偏鄉與都會區的人力差異，應評估勞動條件、薪資、旅館所在區域。

勞動部 勞資

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