衛福部研議 助產所不接生也能開業

於婦產科產檢、生產已是現今產婦主流的選擇，過去常見的助產士漸漸消失，全台近十年新發證助產師總計三三五人、助產士十四人，據二○二三年出生統計，全台僅四十五人於助產所出生；為求轉型，衛福部預告修正「助產機構設置標準」草案，未來新設助產所不一定要具備接生能力，可僅提供產前、產後檢查、抹片等服務。

去年十二月廿日，衛福部預告修正「助產機構設置標準」草案，參考物理治療所以及職能治療所設置標準，得選擇部分業務項目當作開業的體例，未來助產人員如果要開設助產所，也能擇一或數項業務，申請開業登記，而提供「接生」服務，並非是助產所「必須」具備的項目，預告六十天至二月十八日為止。

該草案推出後，引發兩派討論，有資深助產師認為「不接生開什麼助產所」，若修正草案預告通過，等同讓死過一次的助產產業「直接進加護病房等死」；另一派則認為，該草案是幫助產業轉型。

台灣大學社會學系主任吳嘉苓表示，台灣助產師協助接生率全球最低，多數先進國家都是由助產師作為主要的孕產照護人力，透過連續性的照顧，可讓孕產婦獲得最好的照顧品質。此次修正助產機構設置標準，有助於擴大助產師進駐社區，成為孕產照護的主力。

資深助產師反對新設助產所可不具備助產的服務，圖為助產所舊型生產設備。記者黃義書／攝影

公會：盼增民眾生產選擇

據統計，全台總計有廿一家開業助產機構，其中十七家有與健保簽訂合約。助產師助產士公會全聯會理事長林桂美說，雖然多數孕產婦會選擇到醫院或診所生產，但仍有些孕產婦期待生產時，讓家人們參與，選擇在家生產，此時助產人員即可提供服務，但助產所不斷減少，愈少人能提供此服務。

衛福部：還在收集意見階段

林桂美說，如果草案能降低設置標準，可增加民眾多一種的生產選擇的機會，而助產所也能幫助較為弱勢的族群，如偏鄉居民、逃逸移工等，提供接生服務，市場是有其需求性。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，現行的助產教育未特別要求「接生」，過去有接生經驗的助產師大多已經不在線上，此次的修正草案，是由助產全聯會與學會提案，提案送件前已經完成初步的調查，但因涉及修法，需經預告程序，此案正在收集意見階段，若無疑義才會正式公告。