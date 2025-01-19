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資深助產師：助產業恐直送ICU
「助產師不進產房是什麼助產師？」資歷逾五十年、接生上萬名嬰兒的助產師周玉惠，反對修正「助產機構設置標準」，認為助產師的核心工作在「接生」，有接生這項服務，才衍生出產前檢查、產後訪視、嬰兒護理等業務，若不具接生能力，僅做衍生業務，就不是助產師，而是護理師。若草案通過，等同讓助產產業「進加護病房（ＩＣＵ）等死」。
周玉惠說，助產師這個行業曾死過一次，因助產教育曾被中斷，全民健保開辦時，也未將助產所納入特約機構，使產婦多會選擇有健保的醫院生產，當年經過街頭抗爭才讓助產人員納入編制及給付，並恢復助產教育和考照制度。
周玉惠助產所門口的「廿四小時日夜接生」看板已泛黃，但她親切的笑容迎接每個產婦，過去最高曾一天接生八個嬰兒，二樓有傳統的接生設備，也有各種模型，及指導產婦放鬆的器材，助產所還具備手提式超音波，連接到平板電腦，當下就能把寶寶的影像傳給媽媽。
此次修正草案，讓新設助產所不一定要提供「接生」服務，周玉惠說，新生代的助產師很多不敢接生，產學界應讓新生代有能力接生，而不是修訂草案，放掉接生服務。
一名不具名的年輕助產師說，可以理解老一輩助產師反對草案，擔心不接生的助產所林立，不接生只做抹片，毀掉過去他們打下的江山。但領有助產師證照的新生代，期待藉此能有轉型的機會。
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