助產不接生4／助產所可以不接生？ 機構設置標準引爭議

少子化幾乎已成為不可逆的趨勢，有些家庭透過居家生產，讓全家共同迎接新生命的到來，用耐心與溫柔托住產婦的就是助產師，近期預告中的「助產機構設置標準」讓這個職業再度引起討論，尤其是「登記開業」的業務，並不一定要包含接生，支持者認為有利年輕世代投入，反對聲音則指出是草率偷渡，未反應實際需求與環境變遷。

去年龍年效應沒有發生，出生人數甚至少於虎年，112年出生通報統計年報指出，該年度的總出生人數13萬7484人，活產人數13萬5614人，活產率98.6％，其中約10.2萬人在醫院出生、3.4萬在診所，45人在助產所。

孕產規畫師王思涵指出，台灣有99%的新生兒都是被醫師接生，在婦產科醫生主導的觀念之下，並不會讓民眾思考當中的照護品質是否需要被改善，台灣人在乎的只是「母嬰是否均安」，不在乎如何減輕生產時的疼痛、溝通過程中如何反映孕婦需求與需要、或是生理及心理上的支持。

助產所提供產婦產前及產後檢查、嬰兒保健與生育指導，以及最重要的接生照護，是由專業的助產師提供服務，依台灣助產學會統計，目前國內有17家健保特約助產所，而台灣近10年發證的助產師人數有335人、助產士14人。

助產機構設置標準自民國94年8月3日依據助產人員法第13條第3項規定訂定發布，迄今未曾修正，衛福部護理及健康照護司日前預告修法，內容提到，為因應助產機構開業環境變遷，參酌物理治療所設置標準及職能治療所設置標準規定，讓助產機構得就助產人員法所定各項助產人員業務，擇定其中一項或數項業務，申請開業登記，作為助產機構業務項目，以增進助產機構開業彈性。

最有爭議的為助產機構設置標準中，新增第二條內容，「助產機構得就下列各款業務，申請其中一款或數款，登記開業：一、接生：（一）於助產機構內接生。（二）於助產機構外接生。二、產前檢查及保健指導。三、產後檢查及保健指導。四、嬰兒保健指導。五、生育指導。六、其他經中央主管機關認定之項目。」

該條文自113年12月20日在「眾開講」預告60天，贊成者認為更符合社會狀況和年輕助產師的需求、反對意見則認為這無疑是「自廢武功」，且會嚴重傷害助產專業的未來。

生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀說，從婦女的使用角度來看，如果把設置標準降低，可以促使更多年輕助產師在自己的社區開業，讓更多社區有助產所，讓子宮頸抹片、生產教育、產前諮詢、產後居家訪視等服務的可近性提升，如「但前提是，門檻降低真的有辦法，促進年輕助產師出來開業嗎？」認為需要更多數據支持。

台灣大學社會學系主任吳嘉苓表示，台灣助產師接生率全球最低，大部分的先進國家都由助產師，作為主要的孕產照護人力，其重要特質，是提供產前產中產後的連續性照護，實證醫學長期顯示，這使得低風險的孕產婦，可以獲得最好的照護品質，照這樣的修正標準，有助於擴大助產師進駐社區，成為孕產照護人力，特別是新生代的助產師，若能有更多提供服務的機會，能有助於台灣充實助產人力。

但也要能夠持續連續性孕產照護的核心特色，並評估、設計新興的合作方案，讓現有實際執行產前產中產後的社區助產所助產師，以及正在規畫的共照制度，也就是醫院助產師團隊。

吳嘉苓指出，可以跟新興的助產所助產師串連合作，對孕產家庭進行連續性的孕產服務，強調整體修法與政策評估，應積極諮詢現行執業的社區助產所助產師，以及少數醫院的助產師團隊。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，目前領有助產師證照者有5萬多人，但登記執業登記的僅184，但這也不代表可以獨立接生，助產全聯會因而提出，希望助產所不只限制接生，而是可在產前檢查、接生、產後母乳哺育、育兒指導、子宮頸抹片檢查等則項進行。

主要是考量很多助產師已不在線上，現行助產教育也沒有特別要求「接生」，蔡淑鳳指出，雖助產全聯會和學會在送件時，均表示已調查過，但這畢竟是公共事務，涉及修法必須先公告討論，目前意見多數是反對，如依照最大共識決，最後仍不修法。