助產不接生3／助產師周玉惠接生萬名嬰 至今24小時待命

「前兩天好冷，半夜有個生第3胎的產婦打來」資深助產師周玉惠的先生吳鎮海淡淡地說出這句話，他很清楚太太把助產工作當作「志業」，陪著她24小時迎接隨時準備生產的產婦，那位產婦在電話中提到自己每10分鐘就規律宮縮一次，夫妻倆於是提著接生工具到產婦在台北市公寓6樓的住家，沒想到後來有產兆卻又緩解，「所以人先回來等待命不敢亂跑，也不敢出國旅遊」，數十年如一次。

周玉惠的助產所位在三峽的一個巷子裡，附近有座公園，遠遠地就看到藍底白字的「周玉惠助產所」招牌，紅字寫著的24H，象徵她對助產工作的熱愛，以及張開雙臂迎接每個產婦的熱情與溫暖，笑口常開的她，就好像許多人家隔壁親切的長輩，會問你「吃過飯沒有」、「要不要吃水果」。

走上2樓，有一台傳統的產台，另一間房間則是擺了幾張床的和室，還有大小不等的球，周玉惠說，有些產婦不喜歡被內診的痛感，她就研發出坐在球上擺動的姿勢，透過按摩降低後續的陰道撕裂傷；有著7個洞的木盤，從小到大的排序，模擬的是生產時陰道的開口。

50多年來接生過上萬名嬰兒的她，也很重視產婦懷孕期間的飲食，怎麼吃才能對媽媽跟寶寶好、哪些避免才不會影響胎兒發育，怎麼在孕期間跟肚子裡的寶寶互動等，如親人般的照顧，就好像產婦的媽媽一樣，可以從旁邊的畫作看出一二，畫作裡是2名助產師在疫情期間，全副武裝到產婦家中接生的畫面。

周玉惠的母親也是助產士，她14歲就開始參與助產工作，曾有段時間助產的教育和考照制度都停止，政府因此開放5年落日條款，讓助產士能補學歷參加高等考試，取得助產師執照，但她全心投入助產工作無法進修，還好台北護理健康大學2位老師，讓她前往旁聽2年，後來順利透過檢覈考取得高考取得執照，「一輩子辛苦可以考上，也感覺非常欣慰」。

3寶媽Miko Liu是周玉惠接生的個案，她到了懷孕36周才找助產師，除了確定孕期否能接生，也告知居住地點距離大醫院約17分鐘車程，評估後續如果緊急狀況的安全性，而周阿姨的豐富經驗和信念，讓她覺得居家生產沒問題，也分享運動、養生及產後的關心，讓她覺得很親切。