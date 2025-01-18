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NET暖心封館 讓家扶兒少添購新衣物

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
NET每年捐贈約80萬元提貨券給400名家扶兒少選購衣物。記者葉冠妤/攝影
NET每年捐贈約80萬元提貨券給400名家扶兒少選購衣物。記者葉冠妤/攝影

過新年、穿新衣對許多人理所當然，對家扶的孩子來說卻可能是奢侈行為，為節省開銷，都是穿著哥哥姊姊的舊衣物。台灣服飾品牌NET連續十多年來提供80萬元提貨券，特地封館讓經濟弱勢兒少盡情挑選喜愛的新衣物，帶著暖意度寒冬，每年約400名孩子受惠。今天早上台北家扶的孩子就在NET忠孝旗艦店血拼購物。

台北家扶說，NET如同嚴寒中雪中送炭，在家庭需要的時候挹注暖意，十多年來，每年捐贈約80萬元提貨券給400名兒少，近年更新增每名新生兒1萬元的金額添購新衣。

從小學就參加活動的阿德，如今已經大三，更成為家扶的志工。為了日後的實習、就業準備，他今天特別挑選白襯衫，以備不時之需。他回憶，小時候比較難穿到新衣服，因此每年都很期待年前舉辦的NET購衣活動。

就讀小六的小瑩，因生理期時常弄髒內褲，家裡卻又沒錢替她更換新的內褲，小瑩只能繼續穿舊內褲，為此感到很自卑且沒安全感，在社工邀約下，小瑩添購了多件內褲、甚至是生理褲，再也不用為了沒錢更換內褲而不安。外婆看到小瑩挑選衣物時的雀躍神情，也流露出感謝之意。

台北家扶表示，NET購衣活動，可說是家扶親子一年中最期待的活動，不僅符合家庭需求，也實現孩子們買新衣的願望。

NET忠孝旗艦店今早封館一小時讓家扶孩子選購新衣物。記者葉冠妤/攝影
NET忠孝旗艦店今早封館一小時讓家扶孩子選購新衣物。記者葉冠妤/攝影

NET 內褲 生理期

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