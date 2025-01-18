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胃食道逆流已成常見疾病 苗栗衛生局解析4大類藥物作用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
胃食道逆流的示意圖。圖／苗栗縣衛生局提供
胃食道逆流的示意圖。圖／苗栗縣衛生局提供

現代社會工作壓力大，許多人三餐作息不正常，胃食道逆流已成常見的消化道疾病。苗栗縣衛生局提醒，當出現胸口灼熱、嗆酸、惡心想吐、胃脹胸悶時，很可能就是胃食道逆流的症狀。如已改變生活型態及使用非處方藥品後，症狀卻持續兩周以上，應盡速就醫，接受進一步診察。

衛生局表示，治療胃食道逆流的藥品大致可分4類，分別是制酸劑、胃酸分泌抑制劑、黏膜保護劑與腸胃道蠕動劑，其中制酸劑主要功能為中和胃酸，能及時改善症狀，但因作用時間短，一天需服用數次，可在飯前或飯後使用。由於內含金屬離子，會改變腸胃道酸鹼值，可能會影響其他藥品吸收，如同時服用其他藥品，建議要間隔2小時以上。

胃酸分泌抑制劑包括第二型組織胺阻斷劑及氫離子幫浦阻斷劑，主要功能為抑制胃酸分泌，用於治療中度至重度胃食道逆流，作用時間較長，需服用一段時間才有足夠療效，不建議自行停藥或斷續服藥，這類藥品是目前長期治療胃食道逆流的主流藥品，但非治療急性疼痛症狀的選擇。

保護性藥品包括黏膜保護劑及藻膠酸類，前者可吸附在食道及胃黏膜形成一層保護膜，降低胃酸刺激；後者具有產生持續保護性泡沫的功能，可降低胃液逆流發生。此類藥品可單獨使用在症狀輕微的患者，但中重度患者仍應以胃酸分泌抑制劑為主要治療藥品。

腸胃道蠕動劑這類藥品可促進胃排空、加速消化，避免食物及胃酸在胃中滯留過久，通常做為胃食道逆流的輔助性治療藥品。

衛生局提醒，胃食道逆流除了以藥品治療，還要搭配適當的生活型態，包括減少高糖、高油脂飲食、咖啡、酒精等刺激性食物，避免抽菸、熬夜等不正常作息，避免穿過緊的衣褲，降低腹部承受壓力，合併藥品及非藥品治療，才能有效預防胃食道逆流的復發。重要的是，如果已改變生活型態以及使用非處方藥品後，症狀卻持續兩周以上，應儘速就醫，接受醫師進一步的診察評估。

患者 胃食道逆流 衛生局

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