助產不接生2／少子化加碼照顧孕產婦 健保署推共照給付

國人生產率逐年降低，內政部統計，去年新生兒僅13萬4856人，為提供產婦更好的孕期醫療照顧，增加生產意願，衛福部健保署制定「孕產婦全程照護醫療給付改善方案」，由婦產科醫師與助產士共同照顧孕產婦，並已於去年12月上路，各醫院正提出申請，今年2月對外公布名單，其實衛福部10年前也推過助產士重返醫院計畫，但後來除了部立桃園醫院堅持下來，其他幾乎在過程中陸續放棄。

健保署醫務管理組長劉林義說，此方案為創新模式，由助產師助產士公會全聯會提出，婦產科醫師也樂觀其成，可以與助產師共同照顧孕產婦，而部分產婦也希望由助產師生產；依規定，適用方案的醫療院所每月平均生產數至少30人，並由2名婦產科醫師、4名助產師組成團隊，如此才符合經濟效應，該計畫經費共編列3600萬元，預估一年約3000名產婦受惠。

該方案規畫，孕產婦生產時，如果是由助產師主責生產，除可以獲得健保給付約2萬多點生產費外，還可以獲得2000點獎勵，一旁協助的產科醫師可以獲得1萬點的共同照護費，反之亦然，但醫師生產給付點值較高。劉林義說，許多助產師也都有護理師執照，此模式應可建立更好的孕期照顧。

婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，健保署加人、加錢，醫師與助產士共同照顧產婦，是希望有經驗的助產師協助產婦生產更為安全，滿意度更高，願意生下一胎，照顧孕產婦時，產科醫師多負責醫療，助產士可提供關懷與陪伴，消除孕產婦緊張，隨時注意孕產婦的身體變化，並給予營養等衛教，讓孕程更為友善，而接受照顧的產婦還須填寫滿意度調查，兼顧醫療品質。

由於產科風險高、可以執業的時間不長，年輕人參與意願不高，讓負責母胎與周產期的醫師逐漸減少，黃建霈說，現在領有執照醫師約七、八百人，但真正執業僅三、四百人，醫師年齡也偏高，助產師目前只負責每年出生人數約1%的生產，人力閒置十分可惜，助產師的加入可以一同把產婦照顧好。醫師公會全聯會曾分析，各科別醫師年齡，以婦產科醫師56.7歲「最老」。

台北馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃閔照說，國內新生兒人數逐年降低，自過往一年出生40多萬人，一路降至去年13萬人，政府目前每年補助不孕症治療達10多億元，建議政府也應給予孕產婦更多補助，比如說，產檢時可以補助高階產檢，甚至是每個孕期約3個月補助一至二萬元，作為生活及購買婦幼用品，使用期限可以放寬至產後半年至一年，讓國人更願意生產。

部立桃園醫院產科主任呂理政對新政策樂觀其成，更多助產師的加入，確實能提供產婦在生產過程中的耐心陪伴與鼓勵，產檢過程中也能協助，留意產婦在孕期的營養與運動等，國外有助產師跟醫師合作，需要緊急剖腹產或技術性治療，由醫師出面。

衛福部在2014年曾提出「友善多元溫柔生產醫院試辦計畫」，呂理政指出，可能還是和費用有關，試辦計畫停了，相關費用也停了，至於和助產師合作的心得，一般就是擔心到底要聽醫師的還是助產師的，必須要事先溝通、彼此要有默契。