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助產不接生1／新設助產所擬免接生 助轉型還是走向滅亡

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
助產師周玉惠認為，如開設助產所不一定要有接生業務，形同讓死過一次的助產行業，「進入加護病房等死」。記者黃義書／攝影
助產師周玉惠認為，如開設助產所不一定要有接生業務，形同讓死過一次的助產行業，「進入加護病房等死」。記者黃義書／攝影

因應助產機構開業環境變遷，助產師助產士公會全聯會等團體，參考物理治療所設置標準及職能治療所設置標準規定，全聯會理事長林桂美表示，現在生產不一定要在產台，且如癌症篩檢等項目，有些婦女仍希望由女性進行，放寬標準有助年輕世代助產師開業；資深助產師則反對，認為「不接生開什麼助產所」，直言是讓死過一次的助產業，「進入加護病房等死」。

林桂美指出，有些產婦為了讓家人參與迎接新生命到來，會選擇由助產師到家協助居家生產，助產人員要花更多時間、體力、開支，重新評估整個醫療環境的安全性等，除了年輕、海歸產婦外，逃逸移工也會因為不願意到醫院生產，加上經濟考量，會找比較偏僻的助產所生產。

由於出生率下降等因素，嬰幼兒和產婦的死亡近年呈現上升趨勢，國健署提出孕產婦高風險關懷計畫，林桂美表示，各縣市的衛生局，幾乎都是和當地跟助產師公會合作，設置標準調整，讓年輕助產人員，可以申請助產所做社區健康關懷，癌症篩檢也是另一個會由助產師執行的項目。  

「我們要與時俱進」，因為「助產」在台灣曾被中斷過，民國80至88年連教育都被中斷，林桂美說，助產師從青少女性教育就要開始介入，也幫想懷孕的人做諮商，沒有準備好如何孕育新生命？開業助產所老助產士反對，理由多半也是過去同樣被這麼嚴格要求。

「當廚師可以不進廚房煮菜嗎？助產師你不進產房，你是助產師嗎？」資歷逾50年、接生上萬名嬰兒的助產師周玉惠持反對意見，有核心的接生工作，才會有後續的衍生出的產前檢查、產後訪視、嬰兒護理等業務，但這些其實都可以由護理師執行。

周玉惠的母親也是助產士，她14歲就跟著從事助產工作，「助產師曾經死過一次」，當時學歷被停掉，學校沒有再教育助產人員，全民健保開辦時也未被納入給付對象，等於斷了生路，產婦多半會選擇到有健保的醫院生產。

當時，周玉惠和一群助產士姐妹們走上街頭抗爭，才讓助產人員被納入醫院編制、健保給付，同時恢復助產教育和考照制度，因為當時抗爭成功、恢復學歷，才能薪火相傳到現在，但現在新生代的助產師，很多其實根本不敢接生，如果覺得一個人接生膽量不夠，可以幾個人一起做，這個問題產官學要共同解決，不能放水到隨便1、2項就給開，否則無疑是濫竽充數。

一名不願具名的年輕助產師則說，他們的處境其實很尷尬，就像是在看媽媽和奶奶吵架的孫輩，可以理解老一輩為什麼很反對，因為他們會有些擔心，這些不接生的助產所到處林立，除擔心競爭，也怕他們好不容易撐下來的江山，會被誤會說助產所都沒在接生，只有在做抹片，因為不接生的助產所愈開愈多，會不會有些人想找助產所卻找不到，所以他們不覺得這個法案是可以被通過的。

此外，開業後客源是否穩定也是一大考量，該名助產師表示，現在生產數很低，可能需要靠子宮頸抹片的收入支撐，一個月可達5至8萬，但多半在年初就會做完，後面的收入還是得靠接生才能完成，技術、知名度又是一大挑戰，「接抹片場也需要人脈，不是想接就能接」，難以作為單一的收入來源，所以開業的風險是收入沒有很穩定，但如果人脈或知名度夠就不用擔心，收入會比較好。

助產師周玉惠表示，有核心的接生工作，才會有後續的衍生出的產前檢查、產後訪視、嬰兒護理等業。記者黃義書／攝影
助產師周玉惠表示，有核心的接生工作，才會有後續的衍生出的產前檢查、產後訪視、嬰兒護理等業。記者黃義書／攝影

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