唐綺陽百萬粉專PO「求救訊號」 失智協會：把握4字訣尋人

女星林葉亭患有失智症的父親走失第3天，除了她自己發文喊話「已經第3天了，爸爸趕快回來」外，星座專家唐綺陽也在粉專發文協尋，台灣失智症協會指出，長輩走失無法自行求助，懇請大眾多加留意，發現疑似失智的長者或中年人，只要使用「看、問、留、撥」4步驟，就能幫他們找到回家的路。

林葉亭表示，她高齡85歲的父親林葉增先生身高168公分、中型身材，1月16日失蹤時，身穿藍色POLO衫加長袖T恤，還有紫色花花的睡褲，「重點是爸爸談吐自然，應答如流不像失智老人，身手矯健步伐快速不像失智老人，但他已經忘記回家的路」，請住在士林區、內湖區、中山區附近的朋友再次幫忙注意。

林葉亭提到，父親當天下午趁家人在忙於大掃除之際，又獨自一人離開家，至今還沒找到，當家人發現後立刻報警，透過監視器發現他從住家附近「中社路底」進入山區，下午4時30分左右，監視器有看到，在士林區至善路三段150巷附近的「內雙溪自然中心」前面經過後就失去行蹤，經家人在士林、天母、內湖及內湖附近的產業道路及地毯式的搜索，至現在為止都還沒有尋獲，請大家看見類似圖片中的老人，立刻與他們聯繫。

唐綺陽今天轉發林葉亭的尋人文章，向大眾再次發出「求救訊號」，請大家幫忙協尋失智的林葉亭爸爸，並表示若有任何消息，大家可聯絡亭亭老師，請大家多多幫忙。

由於林葉亭在尋人文中提到，爸爸的對答與行動能力，都不像失智長者，台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，的確有些長輩是這樣，可能平常都會自己到據點上課，接聽手機也沒問題，但某天卻沒有準時出現，可能因為臨時有些功能無法跟平常一樣從容施展，加上迷路當下會很緊張，提醒民眾，如果看到有長輩在一個地點打轉很久，或手機一直響卻沒有接，可以透過「看問留撥」等口訣協助。

「看」是指，觀察有無異常狀態，例如行走在快車道、衣著顯然不合季節、內衣外穿、對談中不斷重複同樣內容等，或者影響體溫等感知，以及有無配戴繡有QR-Code等聯繫方式的愛心布標、緊急聯絡卡、防走失手鍊等。

如果發現長者的眼神或態度沒那麼從容，又擔心突然交談會造成對方的壓力或恐懼，陳筠靜建議，可以親切地打招呼，「問」要去哪裡等，透過回覆的內容判斷是否需要協助，例如搭乘不會抵達他所說目的地的公車等。

「留」也很重要，陳筠靜說，希望長輩可以待在安全地方，畢竟現在的氣溫、天色等，都會影響失智症患者的判斷，讓他們在明亮的超商或里長辦公室等安全地方等待，也可尋求警政協助，如果掌握這樣的長輩，又不方便直接帶到警局，可以直接「撥」打110， 跟警察分享他的訊息，如衣著等，尋求警方協助。

現在手機拍照功能都很方便，陳筠靜建議，家裡有這樣的長輩，至少每天留意其衣著並拍照，如果大家對衣著有印象，也能更好地變事，畢竟有時候路人的確很難直接看出是否為需要幫忙的失智個案，在這樣寒冷的天氣，當然還是愈快找到對健康影響愈小。