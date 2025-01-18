陳盈助創辦基金會助弱勢學子 圍爐餐會受扶助台大醫學系女學生感恩

邁入第16年的嘉義市福添福社會福利基金會，晚間在輔仁中學文康中心，舉辦「助你幸福」圍爐餐會活動，宴請雲嘉近千名弱勢團體、家庭及失依兒童，創辦人陳盈助與妻子基金會董事長陳素月出席，頒贈紅包及禮品給受扶助的台大醫學系大三女學生劉玉華等3位代表，劉玉華感恩福添福幫助，以後要當有溫度的醫師，回饋社會。

餐會席開88桌，宴請雲嘉近千名弱勢團體、家庭及失依兒童，提前過年圍爐，受邀出席的市長黃敏惠、議長陳姿妏，稱許基金會多年來對嘉義市弱勢團體、家庭及莘莘學子的協助與支持。

代表上台受贈紅包的受扶助戶代表，住嘉縣中埔鄉台大醫學系三年級劉玉華，出身弱勢清寒家庭，接受基金會資助求學至今3年，不畏辛苦，積極好學，感恩求學一路以來幫助她的恩人，自許未來能成「有溫度的醫師」，她惦記生病家人，孝心令人動容。

另1名位扶助戶代表林姓同學來自單親家庭，與父親相互依靠，父親因慢性肺病、肢體障礙，多年無法工作。雖家境清寒弱勢，但他沒有氣餒，自我砥礪、努力不懈，前年考取成大法律學系圓夢。

場內外精心佈置，讓與會者感受到滿滿春節氣氛，氣勢磅礡戰鼓及舞龍舞獅表演揭開序幕。陳素月說，基金會10多年來，透過社工服務，提供遭遇困境家庭及時協助，陪伴家庭改善生活給予追逐夢想勇氣和力量。她致贈紅包及福袋伴手禮給受扶助學生，氣氛溫馨感人。