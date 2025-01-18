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屏東餃子王大賽評選！裁判團各個有來頭 冠軍水餃內餡很特別

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東勝利星村年貨大街今日開跑，同時舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽。記者潘奕言／攝影
屏東勝利星村年貨大街今日開跑，同時舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽。記者潘奕言／攝影

屏東勝利星村年貨大街今日開跑，同時舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽，除了傳統口味水餃，還有加入特殊餡料水餃，烹煮時現場充滿濃濃餃子香。最終由唐禹夏風味食堂「蕨貓菇菇水餃」獲得冠軍，屏東縣長周春米也歡迎大家到勝利星村過年。

「屏東餃子王」由初賽中脫穎而出的10組選手參賽，選手們除了在餡料下足功夫，加入黑鮪魚、剝皮辣椒雞、薑母鴨、酸豆等各式特殊食材，餃子外皮、形狀、顏色、擺盤也十分講究，充滿了參賽者的用心與創意。

裁判團則由縣長周春米、美食作家韓良憶、眷村代表王蓉蓉、美食節目主持人陳鴻，及翰品酒店高雄行政主廚江進華組成，另外還有150名民眾組成的「國民老饕」也加入評選，讓比賽更公平。

最終冠軍為來自內埔的唐禹夏風味食堂「蕨貓菇菇水餃」、亞軍為西市場姐妹花「韭菜鮮肉水餃」、第三名為今日餃點「剝剝蝦」及高蘆「黑甕串水餃」。除了餃子王大賽外，也有屏東10家知名餃子店，組成紅、白兩隊對抗賽，互相交流切磋並展現屏東水餃的美味。

蕨貓菇菇水餃內餡有過貓、蕈菇、木耳等特殊食材，老闆娘陳依旅19歲開始做麵食，至今已30多年。她說之前曾在麟洛擺攤，後來搬到內埔改為網路行銷，這次奪冠的水餃也有販售，因為餡料健康低卡，很受歡迎。

屏東勝利星村年貨大街舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽，冠軍為來自內埔的唐禹夏風味食堂「蕨貓菇菇水餃」。記者潘奕言／攝影
屏東勝利星村年貨大街舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽，冠軍為來自內埔的唐禹夏風味食堂「蕨貓菇菇水餃」。記者潘奕言／攝影
屏東勝利星村年貨大街舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽，選手們競爭激烈。記者潘奕言／攝影
屏東勝利星村年貨大街舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽，選手們競爭激烈。記者潘奕言／攝影
屏東勝利星村年貨大街舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽，選手們競爭激烈。記者潘奕言／攝影
屏東勝利星村年貨大街舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽，選手們競爭激烈。記者潘奕言／攝影
屏東勝利星村年貨大街舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽，裁判團陣容堅強。記者潘奕言／攝影
屏東勝利星村年貨大街舉辦「屏東餃子王－紅白爭霸」決賽，裁判團陣容堅強。記者潘奕言／攝影

水餃 菇菇

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