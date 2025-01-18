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泰星Alek首次擔任台灣觀光代言人 笑稱：愛台灣文化也喜歡台灣人

中央社／ 曼谷18日專電
暱稱為Alek的泰國男星提拉德（右1）18日現身泰國春季旅展的台灣館，抽出多樣獎品送給粉絲後和粉絲合照。圖／中央社
暱稱為Alek的泰國男星提拉德（右1）18日現身泰國春季旅展的台灣館，抽出多樣獎品送給粉絲後和粉絲合照。圖／中央社

2025年台灣觀光代言人、泰國男星Alek今天現身泰國春季旅展的台灣館，推廣台灣觀光。他表示喜歡台灣文化也喜歡樂於助人的台灣人，更笑著表示自己很適合擔任台灣觀光代言人的角色。

為衝刺2025年第1季及俗稱潑水節的宋干節（Songkran）假期時泰國赴台旅客人次，交通部觀光署組團參加1月16日至19日的泰國春季旅展（Thai International Travel Fair 2025）。泰國市場台灣觀光代言人、暱稱為Alek的泰國男星提拉德（Teeradetch Metawarayut）今天現身台灣館，親切和粉絲互動。

Alek和粉絲一同觀看他擔綱演出的台灣觀光微電影「台灣嗎？」（Taiwan（na）Go with Me?），並在舞台上分享自己旅行台灣的經驗以及好吃好玩的地方，接著與粉絲挑戰「台灣嗎」划拳遊戲，抽出曼谷台北來回機票和Taiwan Pass等獎品贈送給粉絲，現場笑聲連連，氣氛熱烈。

Alek接受中央社訪問表示，他去過台灣5次，造訪過台北、台中、高雄和馬祖等地，他自己個人最喜歡高雄，特別是旗津，因為旗津有海灘還可以從事很多活動，例如騎腳踏車、喝咖啡和逛海鮮街等。談起最喜歡的台灣食物，Alek露出選擇困難的表情，最後選了滷肉飯、臭豆腐、桶仔雞和飯糰。

對於首次擔任台灣觀光代言人，他表示自己喜歡探索新的地方，讓自己有新的體驗，同時也喜歡帶其他人一起去體驗，Alek笑說：「我覺得我很適合，如果不是我的話，還有誰呢？」

Alek表示喜歡台灣的文化以及台灣人，他造訪台灣的時候感覺台灣和泰國的文化相近，泰國人旅遊台灣不會有太大困難，而且台灣民眾歡迎遊客，如果遊客遇到困難，台灣人都很願意幫忙。

Alek拜訪台灣印象最深刻的一次經驗，是他在非熱門季節造訪馬祖，整個馬祖就只有他一個外國人，民宿老闆也不知道他是明星，但老闆很熱心幫他查哪裡的餐廳有開、可以去哪裡玩，讓他覺得老闆真的很可愛。

為了擴展泰國市場，觀光署在2023年中首次針對泰國市場啟用代言人，當時邀請暱稱Boy的泰國男星帕貢（Pakorn Chatborirak）擔任台灣觀光代言人。觀光署今年則邀請Alek擔任2025年台灣觀光代言人。

Alek畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學（Chulalongkorn Univeristy），是泰國兩大無線電視台之一的第三台（Channnel 3）當紅實力派男星，他的社群媒體instagram擁有近500萬粉絲。

根據交通部觀光署統計數據，2024年1月至11月泰國赴台旅客達35萬6094人次，較2023年同期成長2.56%，為東南亞旅客赴台第三大客源國。

今年泰國春季國際旅展，台灣館首次以「台灣魅力，驚喜無限」（TAIWAN, Waves of Wonder）的台灣觀光品牌3.0形象登場，展攤設計以蜿蜒的曲線勾勒台灣山脈及海岸意象，並規劃文化及美食觀光2大推廣主軸。

暱稱為Alek的泰國男星提拉德18日現身泰國春季旅展的台灣館，他表示自己喜歡台灣文化和台灣人，覺得自己很適合擔任台灣觀光代言人的角色。圖／中央社
暱稱為Alek的泰國男星提拉德18日現身泰國春季旅展的台灣館，他表示自己喜歡台灣文化和台灣人，覺得自己很適合擔任台灣觀光代言人的角色。圖／中央社

旅展 東南亞 泰國 粉絲

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