雪山積雪美景苗栗可望不可及 這個鄉鎮有極佳拍攝視角

雪山日前降下今年第二場雪，在苗栗縣內許多地方都可見雪山主峰及聖稜線的迷人的雪景，遠在臨海的通霄鎮都可見，且視角更迷人；雪山主峰位於台中與苗栗縣界，直線距離僅60至70公里，卻是「可望不可及」，還得遠繞宜蘭及台中，從武陵農場入山。

近來冷氣團一波波，但苗栗縣卻是萬里晴空，缺乏降雪的溼度，直到12日才出現今年的第二波降雪，但隨日照又漸消融或凝結成冰。

通霄攝影工作者張文煥近年在通霄的大樓、虎頭山上都捕捉到雪山的積雪美景，透過長鏡頭記錄雪山白頭的美景，搭配市區的房舍，影像十分迷人。

苗栗縣頭份後花園、苗栗市八甲地區及大湖聖衡宮等高處都可望見雪山，吸引攝影愛好者取景。

雪霸國家公園管理處表示，雪霸園區高山地區持續降雪、積雪與結冰，1月17日雪山主峰步道黑森林至圈谷沿線積雪8至10公分，圈谷雪尺達到15公分，主峰步道10.5公里處積雪更深達30公分。