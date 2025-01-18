雪山積雪美景苗栗可望不可及 這個鄉鎮有極佳拍攝視角
雪山日前降下今年第二場雪，在苗栗縣內許多地方都可見雪山主峰及聖稜線的迷人的雪景，遠在臨海的通霄鎮都可見，且視角更迷人；雪山主峰位於台中與苗栗縣界，直線距離僅60至70公里，卻是「可望不可及」，還得遠繞宜蘭及台中，從武陵農場入山。
近來冷氣團一波波，但苗栗縣卻是萬里晴空，缺乏降雪的溼度，直到12日才出現今年的第二波降雪，但隨日照又漸消融或凝結成冰。
通霄攝影工作者張文煥近年在通霄的大樓、虎頭山上都捕捉到雪山的積雪美景，透過長鏡頭記錄雪山白頭的美景，搭配市區的房舍，影像十分迷人。
苗栗縣頭份後花園、苗栗市八甲地區及大湖聖衡宮等高處都可望見雪山，吸引攝影愛好者取景。
雪霸國家公園管理處表示，雪霸園區高山地區持續降雪、積雪與結冰，1月17日雪山主峰步道黑森林至圈谷沿線積雪8至10公分，圈谷雪尺達到15公分，主峰步道10.5公里處積雪更深達30公分。
雪管處表示，今日山區氣候不佳，高山稜線伴隨強陣風，雪管處請山友務必小心風寒效應，雪攀裝備三寶「頭盔、冰斧、冰爪」應隨時攜帶；如遇結冰路段慎防濕滑，困難地形也請謹慎通過或返回下撤，山永遠都在，登山安全最重要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言