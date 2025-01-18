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雪山積雪美景苗栗可望不可及 這個鄉鎮有極佳拍攝視角

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
攝影工作者張文煥前兩年在苗栗縣臨海的通霄鎮拍下雪山白頭的美景。圖／張文煥提供
攝影工作者張文煥前兩年在苗栗縣臨海的通霄鎮拍下雪山白頭的美景。圖／張文煥提供

雪山日前降下今年第二場雪，在苗栗縣內許多地方都可見雪山主峰及聖稜線的迷人的雪景，遠在臨海的通霄鎮都可見，且視角更迷人；雪山主峰位於台中與苗栗縣界，直線距離僅60至70公里，卻是「可望不可及」，還得遠繞宜蘭及台中，從武陵農場入山。

近來冷氣團一波波，但苗栗縣卻是萬里晴空，缺乏降雪的溼度，直到12日才出現今年的第二波降雪，但隨日照又漸消融或凝結成冰。

通霄攝影工作者張文煥近年在通霄的大樓、虎頭山上都捕捉到雪山的積雪美景，透過長鏡頭記錄雪山白頭的美景，搭配市區的房舍，影像十分迷人。

苗栗縣頭份後花園、苗栗市八甲地區及大湖聖衡宮等高處都可望見雪山，吸引攝影愛好者取景。

雪霸國家公園管理處表示，雪霸園區高山地區持續降雪、積雪與結冰，1月17日雪山主峰步道黑森林至圈谷沿線積雪8至10公分，圈谷雪尺達到15公分，主峰步道10.5公里處積雪更深達30公分。

雪管處表示，今日山區氣候不佳，高山稜線伴隨強陣風，雪管處請山友務必小心風寒效應，雪攀裝備三寶「頭盔、冰斧、冰爪」應隨時攜帶；如遇結冰路段慎防濕滑，困難地形也請謹慎通過或返回下撤，山永遠都在，登山安全最重要。

雪管處表示今日山區氣候不佳，高山稜線伴隨強陣風，請山友務必小心風寒效應。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪管處表示今日山區氣候不佳，高山稜線伴隨強陣風，請山友務必小心風寒效應。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪管處表示今日山區氣候不佳，高山稜線伴隨強陣風，請山友務必小心風寒效應。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪管處表示今日山區氣候不佳，高山稜線伴隨強陣風，請山友務必小心風寒效應。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪山主峰積雪情況。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪山主峰積雪情況。圖／雪霸國家公園管理處提供
通往雪山主峰的黑森林步道至圈谷沿線，昨天積雪達到8至10公分。圖／山友李孟樵提供
通往雪山主峰的黑森林步道至圈谷沿線，昨天積雪達到8至10公分。圖／山友李孟樵提供
通往雪山主峰的黑森林步道至圈谷沿線，昨天積雪達到8至10公分。圖／山友李孟樵提供
通往雪山主峰的黑森林步道至圈谷沿線，昨天積雪達到8至10公分。圖／山友李孟樵提供
攝影工作者張文煥前兩年在苗栗縣臨海的通霄鎮拍下雪山白頭的美景。圖／張文煥提供
攝影工作者張文煥前兩年在苗栗縣臨海的通霄鎮拍下雪山白頭的美景。圖／張文煥提供

苗栗縣 降雪 雪山

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