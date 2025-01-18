下周兩波東北季風先乾後濕 過年前還有一波更強冷空氣

中央氣象署指出，明天中層雲系往北移動，中南部山區、東半部及北部平地為陰天小雨，中南部平地白天則可回溫。下周有2波東北季風影響，先乾後濕，低溫降幅不大，但過年前預估還有一波較強冷空氣，最晚在除夕開始影響，提醒民眾留意低溫。

氣象署預報員劉沛滕表示，今天有中層雲系通過中南部山區，今晚預計往北移動，明天中南部山區、東半部及北部平地有降雨機率，但多為陰天小雨，溫度偏涼，中南部平地雲量減少，白天可回溫為21至25度。

劉沛滕指出，下周一、周二第一波東北季風影響，但環境偏乾，僅東半部有零星雨，西半部天氣穩定、多雲到晴，日夜溫差大，夜間低溫仍僅13、14度。周三、周四東北季風減弱後，又有中層雲系影響，各地多雲，東半部地區及西半部山區有降雨情形，其他平地雲量偏多，高溫沒有明顯回升。

他表示，下周五、周六第二部東北季風影響，較為濕涼，北部及東半部有雨，中南部也有零星降雨，各地低溫13、14度。另外，他也說，過年前還有一波較強冷空氣，預估為大陸冷氣團起跳，最快在26日下半天、最晚在除夕開始影響，屆時民眾要留意低溫狀況。