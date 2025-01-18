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南橫公路栗園段持續封閉 預計傍晚6時搶通

中央社／ 台東縣18日電

南橫公路台東縣海端鄉栗園路段今天上午坍方，道路中斷，原定下午4時搶通，因遇濃霧影響工程，預計延至傍晚6時搶通。

公路局關山工務段長林進芳下午告訴中央社記者，台東縣海端鄉台20線155K+200（栗園路段）於今天上午7時發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，關山工務段立即派遣廠商機具辦理搶災作業。

他表示，原定下午4時搶通，但因邊坡持續間歇落石及濃霧影響搶修進度，關山工務段將持續封閉雙向道路辦理搶災作業，預計於下午6時搶通。

林進芳表示，目前現場交維已擺設，東端開放台20線198K+500~171K+500（初來至利稻），西端開放台20臨105線0K~37K+600（梅山口至埡口），保全於台20臨105線37K+600（埡口）進行管制禁止通行。

保全 台東 落石

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