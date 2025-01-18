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藝師林佩瑩送朝天宮奧運級纏花 信徒擲筊領神花添喜氣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
纏花工藝師林佩瑩（左）今天帶領舉行隆重的供神花儀式，為朝天宮每一神殿換上新的神花，迎接新的1年。記者蔡維斌／攝影
纏花工藝師林佩瑩（左）今天帶領舉行隆重的供神花儀式，為朝天宮每一神殿換上新的神花，迎接新的1年。記者蔡維斌／攝影

曾為奧運台灣代表隊製作胸花的雲林纏花藝術協會，今天由纏花工藝師林佩瑩帶領到朝天宮舉行隆重的送神花儀式，巡迴各殿換花，展現年節新氣象，並將在神殿受香1年所換下的神花，供民眾擲筊領回家保平安。纏花係以線絲一條條纏製而成，為花藝獨特工法，典雅別緻深受喜愛。

製作纏花工藝逾20年的林佩瑩，曾獲「台灣工藝之家」傑出工藝家認證， 去年受設計師周裕穎之邀，參與奧運進場制服胸花配件的製作。2015年起她帶領學員製作「供神花」獻給朝天宮媽祖，每年過年前都會更換新花。

林佩瑩今年號召30位學員用2個多月，製作新纏花，今天在朝天宮常務董事蔡連財陪同，到各殿逐一獻上8對纏花，她說，每對花都附有1隻鰲魚，象徵「獨佔鰲頭」，圓花造型則代表圓滿，花間有錢幣點綴，是金玉滿堂好兆頭。

林佩瑩表示，今年供神花運用奧運胸花的製作技術，因工法細緻，係用絲線一條一條纏繞成形，挑戰性高，大家為了敬神，用心圓滿達成任務。

在完成獻花儀式後，各神殿換下的舊花，因在神龕受香長達1年，被視為具有靈氣的「神花」，因此以擲筊方式提供給民眾，帶回家供奉，分享神澤，吸引大批民眾輪番擲筊。民眾說，纏花原就十分別緻美麗，加上供奉神前長達1年，不僅可保平安，更有收藏價值。

朝天宮表示，林佩瑩奉獻供神花已10年，尤其換下來的神花被視為神明「聖物」，每年只有8對，十分搶手，「擲筊領神花」已蔚為朝天宮過年前一項特殊活動，十分討喜。

換下的神花提供給民眾擲筊領回家保平安，吸引不少民眾參與。記者蔡維斌／攝影
換下的神花提供給民眾擲筊領回家保平安，吸引不少民眾參與。記者蔡維斌／攝影
纏花工藝師林佩瑩今天帶領舉行隆重的供神花儀式，為朝天宮每一神殿換上新的神花，迎接新的1年。記者蔡維斌／攝影
纏花工藝師林佩瑩今天帶領舉行隆重的供神花儀式，為朝天宮每一神殿換上新的神花，迎接新的1年。記者蔡維斌／攝影
纏花工藝師林佩瑩（右）今天帶領舉行隆重的供神花儀式，為朝天宮每一神殿換上新的神花，迎接新的1年。記者蔡維斌／攝影
纏花工藝師林佩瑩（右）今天帶領舉行隆重的供神花儀式，為朝天宮每一神殿換上新的神花，迎接新的1年。記者蔡維斌／攝影

奧運 朝天宮

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