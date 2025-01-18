百年蒸氣火車頭設置高雄三塊厝 大批鐵道迷爭拍照打卡

高雄車站天棚去年底完成啟用後，長達660公尺的天棚橫跨車站，串連15.37公里綠團道，今日綠園道沿線的三塊厝車站，迎來百年蒸氣火車，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居；今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」，高雄市長陳其邁、立委李昆澤、議長康裕成等人出席。

三塊厝站在日治時期是高雄鐵路重要運輸基地，鐵路運輸加上三塊厝溪水運，形成當地商業聚落「中街仔（今三鳳中街）」，高雄市府向台鐵公司爭取LDK58蒸汽火車和LDR2201黃皮仔車展示在三塊厝木造站旁，作為台鐵公司巡迴輪展的第一站，預計設置4年，讓民眾回憶舊時鐵道風情，打卡拍照。

陳其邁表示，百年蒸汽火車頭和讓百年車站、百年老樹結合，打造鐵道文化新聚點，未來也朝向整體輪展規劃，讓更多人更多人接觸、親近鐵道文化，進一步帶動周邊發展，選在年前啟用，除了邀請大家來三鳳中街辦年貨、採買之外，也歡迎市民朋友到這座百年車站打卡，活絡商圈、帶動人潮。