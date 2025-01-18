快訊

114學測首日登場！理組迎戰 數學A、自然科解答一次看

下周兩波東北季風先乾後濕 過年前還有一波更強冷空氣

利菁突爆料兒子父親身分 謝金燕親回應：他人的恥笑歧視我承受

百年蒸氣火車頭設置高雄三塊厝 大批鐵道迷爭拍照打卡

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
三塊厝車站迎來百年蒸氣火車頭，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居，今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」。記者宋原彰／攝影
三塊厝車站迎來百年蒸氣火車頭，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居，今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」。記者宋原彰／攝影

高雄車站天棚去年底完成啟用後，長達660公尺的天棚橫跨車站，串連15.37公里綠團道，今日綠園道沿線的三塊厝車站，迎來百年蒸氣火車，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居；今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」，高雄市長陳其邁、立委李昆澤、議長康裕成等人出席。

三塊厝站在日治時期是高雄鐵路重要運輸基地，鐵路運輸加上三塊厝溪水運，形成當地商業聚落「中街仔（今三鳳中街）」，高雄市府向台鐵公司爭取LDK58蒸汽火車和LDR2201黃皮仔車展示在三塊厝木造站旁，作為台鐵公司巡迴輪展的第一站，預計設置4年，讓民眾回憶舊時鐵道風情，打卡拍照。

陳其邁表示，百年蒸汽火車頭和讓百年車站、百年老樹結合，打造鐵道文化新聚點，未來也朝向整體輪展規劃，讓更多人更多人接觸、親近鐵道文化，進一步帶動周邊發展，選在年前啟用，除了邀請大家來三鳳中街辦年貨、採買之外，也歡迎市民朋友到這座百年車站打卡，活絡商圈、帶動人潮。

經發局表示，高雄車站與周邊設施陸續完工，周邊商圈活化及新增觀光亮點是未來努力目標，除了今天啟航的「百年車站、百年火車」靜態展覽外，經發局也協同三鳳中街商圈爭取到經濟部「城市美學計畫」的特色聚落設計補助，正在進行環境改造的規劃設計，為三鳳中街打造更優質的購物空間。

三塊厝車站迎來百年蒸氣火車頭，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居，今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」。記者宋原彰／攝影
三塊厝車站迎來百年蒸氣火車頭，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居，今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」。記者宋原彰／攝影
三塊厝車站迎來百年蒸氣火車頭，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居，今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」。記者宋原彰／攝影
三塊厝車站迎來百年蒸氣火車頭，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居，今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」。記者宋原彰／攝影
三塊厝車站迎來百年蒸氣火車頭，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居，今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」。記者宋原彰／攝影
三塊厝車站迎來百年蒸氣火車頭，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居，今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」。記者宋原彰／攝影
三塊厝車站迎來百年蒸氣火車頭，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居，今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」。記者宋原彰／攝影
三塊厝車站迎來百年蒸氣火車頭，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居，今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」。記者宋原彰／攝影

火車 鐵道

延伸閱讀

陳其邁走訪宮廟發紅包 憂總預算案影響地方建設

高雄市與科索沃姊妹市互贈圖書 深化文化交流

高雄特搜大隊成立 市長陳其邁授旗盼提高救災能量

高市特搜大隊成立納編130人 陳其邁期許提升救災量能

相關新聞

排雲山莊廁所成垃圾熱點 3千公尺垃圾讓玉山吃不消

排雲山莊是攀登玉山必經之地，更是五星級山屋，但山友任意丟棄垃圾，尤其是棄置在排雲山莊廁所，已經讓山莊工作人員吃不消，提醒...

高雄出現首例麻疹境外移入個案 衛生局：已出院無傳播風險

高雄市出現首例麻疹境外移入確定病例，為50多歲本國籍女性，經疫調發現，去年底赴越南旅遊，8日醫院通報為麻疹確診個案，並收...

尾牙餐敘怎樣愈吃愈瘦？ 醫曝訣竅按照上菜順序這樣吃

近期春酒尾牙，加上年節餐敘頻繁，如何吃得健康不易胖？行健大直健康管理診所院長梁程超表示，用餐建議順序應該以「水、肉、菜、...

埃及斑蚊北漂？國衛院最新資料 北港目前已無病媒蚊

新年到將進入北港進香盛期，去年國衛院在北港發現登革熱病媒蚊北漂，疑在北港群棲繁衍，經雲林縣府和北港鎮公所對朝天宮週邊九里...

藝師林佩瑩送朝天宮奧運級纏花 信徒擲筊領神花添喜氣

曾為奧運台灣代表隊製作胸花的雲林纏花藝術協會，今天由纏花工藝師林佩瑩帶領到朝天宮舉行隆重的送神花儀式，巡迴各殿換花，展現...

百年蒸氣火車頭設置高雄三塊厝 大批鐵道迷爭拍照打卡

高雄車站天棚去年底完成啟用後，長達660公尺的天棚橫跨車站，串連15.37公里綠團道，今日綠園道沿線的三塊厝車站，迎來百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。