百年蒸氣火車頭設置高雄三塊厝 大批鐵道迷爭拍照打卡
高雄車站天棚去年底完成啟用後，長達660公尺的天棚橫跨車站，串連15.37公里綠團道，今日綠園道沿線的三塊厝車站，迎來百年蒸氣火車，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居；今舉辦啟用典禮「百年車站、百年火車」，高雄市長陳其邁、立委李昆澤、議長康裕成等人出席。
三塊厝站在日治時期是高雄鐵路重要運輸基地，鐵路運輸加上三塊厝溪水運，形成當地商業聚落「中街仔（今三鳳中街）」，高雄市府向台鐵公司爭取LDK58蒸汽火車和LDR2201黃皮仔車展示在三塊厝木造站旁，作為台鐵公司巡迴輪展的第一站，預計設置4年，讓民眾回憶舊時鐵道風情，打卡拍照。
陳其邁表示，百年蒸汽火車頭和讓百年車站、百年老樹結合，打造鐵道文化新聚點，未來也朝向整體輪展規劃，讓更多人更多人接觸、親近鐵道文化，進一步帶動周邊發展，選在年前啟用，除了邀請大家來三鳳中街辦年貨、採買之外，也歡迎市民朋友到這座百年車站打卡，活絡商圈、帶動人潮。
經發局表示，高雄車站與周邊設施陸續完工，周邊商圈活化及新增觀光亮點是未來努力目標，除了今天啟航的「百年車站、百年火車」靜態展覽外，經發局也協同三鳳中街商圈爭取到經濟部「城市美學計畫」的特色聚落設計補助，正在進行環境改造的規劃設計，為三鳳中街打造更優質的購物空間。
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