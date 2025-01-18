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彰化竹塘一處蛋雞場爆禽流感 全場4萬餘隻蛋雞全撲殺

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉一處蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動防所防疫人員今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺4萬1842隻蛋雞。圖／彰化縣政府提供
彰化縣竹塘鄉一處蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動防所防疫人員今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺4萬1842隻蛋雞。圖／彰化縣政府提供

彰化縣竹塘鄉一處蛋雞場本月15日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動防所防疫人員今天完成此蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺4萬1842隻蛋雞。

彰化縣動物防疫所表示，動防所是在本月13日接獲竹塘鄉1場蛋雞場反映，稱場內雞隻有異常死亡情形，動防所立即派員進行移動管制，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，除全場撲殺外，並展開消毒工作。

動物防疫所提醒，近日受大陸冷氣團影響，各地區天氣偏冷，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，籲請養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，防範疫情發生及傳播。

動防所強調，養禽場若有異常死亡狀況，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或動物防疫所（04-7620774），以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處以5萬元以上100萬元以下罰鍰，業者若未落實各項生物安全防疫工作，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。

彰化縣竹塘鄉一處蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動防所防疫人員今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺4萬1842隻蛋雞。圖／彰化縣政府提供
彰化縣竹塘鄉一處蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動防所防疫人員今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺4萬1842隻蛋雞。圖／彰化縣政府提供
彰化縣竹塘鄉一處蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動防所防疫人員今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺4萬1842隻蛋雞。圖／彰化縣政府提供
彰化縣竹塘鄉一處蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動防所防疫人員今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺4萬1842隻蛋雞。圖／彰化縣政府提供

動物 禽流感

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