高雄出現首例麻疹境外移入個案 衛生局：已出院無傳播風險
高雄市出現首例麻疹境外移入確定病例，為50多歲本國籍女性，經疫調發現，去年底赴越南旅遊，8日醫院通報為麻疹確診個案，並收治負壓隔離病房至1月10日，已出院；衛生局依其大眾運輸足跡捷運三多商圈、美麗島站及高雄車站、苓雅運動公園站，匡列接觸者160人，健康監測至1月26日。
衛生局表示，50多歲女子去年12月25至29日曾至越南旅遊，12月29自小港機場入境，搭乘捷運返家，1月3日至4日至花蓮旅遊，3日出現發燒、咳嗽症狀，4日出疹，曾有2次就醫紀。
衛生局說，8日醫院通報並收治負壓隔離病房至1月10日，已出院，疫調可傳染期去年12月31日至今年1月8日，個案足跡曾涉及花蓮縣、台東、屏東、高雄市等多處公共場所，並有配戴口罩搭乘大眾運輸工具。
衛生局已匡列接觸者160人，皆已完成健康關懷，健康監測至1月26日。該個案1月3、4日於可傳染期間搭乘大眾運輸工具，具有不特定接觸傳播風險，包含高雄捷運４站、台鐵新自強號422車次，如有與「確診個案足跡重疊」，請落實自我健康監測至1月22日。
衛生局提醒，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，提醒民眾出現上述疑似麻疹症狀，應盡速主動聯繫衛生所安排就醫，並請醫師提高警覺，病人就醫時若發現麻疹疑似個案，立即通報。
衛生局說，家中如有年滿1歲幼兒，盡速至衛生所或預防接種合約院所接種公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩盡速就醫，並告知醫師相關旅遊史及暴露史。
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