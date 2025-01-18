尾牙餐敘怎樣愈吃愈瘦？ 醫曝訣竅按照上菜順序這樣吃

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聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
行健大直健康管理診所院長梁程超表示，用餐建議順序應該以「水、肉、菜、飯、果」，先吃足夠的蛋白質及蔬菜增加飽足感，才不會吃過量。本報資料照片
行健大直健康管理診所院長梁程超表示，用餐建議順序應該以「水、肉、菜、飯、果」，先吃足夠的蛋白質及蔬菜增加飽足感，才不會吃過量。本報資料照片

近期春酒尾牙，加上年節餐敘頻繁，如何吃得健康不易胖？行健大直健康管理診所院長梁程超表示，用餐建議順序應該以「水、肉、菜、飯、果」，先吃足夠的蛋白質及蔬菜增加飽足感，才不會吃過量；其中喜宴餐點中，炸物、羹湯等應該特別注意，避免攝取過多醣類。

梁程超建議，一般用餐時間建議控制在30分鐘內，前面吃蛋、菜的時間15分鐘後再吃碳水化合物等米飯、麵食，避免胰島素上升過快。兩餐之間的間隔最好要達4小時，讓血糖下降，胰臟充分時間休息。炒飯、炒麵、炸湯圓等屬於醣油混合物，吃了之後會讓血糖下降比較慢，需要特別注意；以切仔麵為例，可以先吃黑白切、燙青菜，最後再吃麵。

喜宴、尾牙等上餐順序多以冷盤海鮮、肉類或是青菜先上，最後才是油飯、水果、甜品等。梁程超說，宴席的上餐順序大致上符合「水、肉、菜、飯、果」，民眾先攝取足夠蛋白質、蔬菜，最後再吃油飯、水果等，可以避免血糖暴增過快速，也避免沒有飽足感導致吃更多，而有勾芡的羹湯要特別注意，有加太白粉不宜攝取過多。

梁程超說，每日蛋白質1公斤攝取1.2公克是最低要求，運動量大的民眾需要的蛋白質可能高達2公克，以體重50公斤來說一天就要吃60公克的蛋白質，並不容易。以一顆蛋為例僅有約6克蛋白質、一杯豆漿約13克等。

他提醒，每日的蛋白質應該平均分配到三餐，一餐吃太多蛋白質，身體也不能吸收，就可能轉成醣類，甚至演變成脂肪。

喜宴 水果 蛋白質

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