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埃及斑蚊北漂？國衛院最新資料 北港目前已無病媒蚊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港鎮公所動員展開大清掃，百人上街分組清掃，還出動吸泥車清掃市區水溝。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所動員展開大清掃，百人上街分組清掃，還出動吸泥車清掃市區水溝。記者蔡維斌／攝影

新年到將進入北港進香盛期，去年國衛院在北港發現登革熱病媒蚊北漂，疑在北港群棲繁衍，經雲林縣府和北港鎮公所對朝天宮週邊九里展開清消，家戶清理瓶罐，到本月初曾出現過3隻孑孓幼蟲，到目前已完全沒再發現。今天公所再發動大掃除，期能早日解除警報。

去年7月本報獨家報導國家衛生研究院調查發現，埃及斑蚊越過嘉義北回歸線，北漂進入雲林北港鎮棲息，尤其在鬧區中心的朝天宮附近發現埃及斑蚊，縣府即與北港鎮公所攜手展開「滅蚊行動」，到去年11月採檢已無病媒蚊成蟲及孑孓等。

不過沈寂2個月後，本月初又再發現孑孓蹤跡，環保局長張喬維指出，國衛院1月8日調查，北港共榮、義民里曾發現3隻埃及斑蚊孑孓，立即再展開清消，本月15日國衛院回傳的資料，已無病媒蚊孳生，因此研判北港發現的埃及斑蚊，可能是伴隨遊客帶進北港，比較不像落居北港。

北港鎮長蕭美文表示，近月來已對朝天宮周邊9里做好清消，甚至家戶孳生源的瓶罐水盆都完成清理，北港春節開始將進入進香盛期，將會持續與縣府合作，隨時掌握廟週環境，一有狀況馬上清消。

張喬維指出，因應前年登革熱疫情在雲林爆發，2024年起自籌2.4億元，推動3年全縣水溝清疏計畫，一天平均派出14至20台車輛清溝，現已有3498車次，清疏約595公里，其中北港在7月發現病媒蚊蹤跡後，也派出超過200車次清溝，現已見成效。

雲林縣府也宣布即日起至24日為「雲林環境清潔周」，號召20鄉鎮民眾一起除舊布新。今首站在北港水道頭文化園區由縣長張麗善主持啟動儀式，並分組上街展現大掃除，宣示杜絕病媒蚊孳生。

張麗善說，去年縣內沒有本土登革熱病例，但病媒蚊蟲卵在乾燥環境下可存活6至12個月，所以不能鬆懈，大家持續做好防範。

雲林縣長張麗善主持清潔周啟動儀式。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善主持清潔周啟動儀式。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所動員展開大清掃，百人上街分組清掃，期能解除病媒蚊孳生。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所動員展開大清掃，百人上街分組清掃，期能解除病媒蚊孳生。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所動員展開大清掃，百人上街分組清掃，期能解除病媒蚊孳生。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所動員展開大清掃，百人上街分組清掃，期能解除病媒蚊孳生。記者蔡維斌／攝影

北港 埃及斑蚊 病媒蚊

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