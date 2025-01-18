排雲山莊廁所成垃圾熱點 3千公尺垃圾讓玉山吃不消

排雲山莊是攀登玉山必經之地，更是五星級山屋，但山友任意丟棄垃圾，尤其是棄置在排雲山莊廁所，已經讓山莊工作人員吃不消，提醒山友將自己的垃圾帶下山，還玉山乾淨整潔的面貌。

玉管處表示，玉山國家公園每年吸引上百人次遊客，玉山主峰和群峰線又是最熱門的登山路線，排雲山莊是登玉山重要的山屋，但是許多山友在排雲山莊住宿、休息，也成為排雲山莊環境的重大負荷，廁所更成為棄置垃圾的重災區。

玉管處統計，排雲山莊廁所內發現的垃圾，以水果皮、廚餘、泡麵碗、酒瓶、鋁箔包、寶特瓶、糖果餅乾包裝袋等，都是山友飲食或補充能量後造成，山友只要妥善打包將垃圾帶下山，並不會造成 太大負擔。

遊客將垃圾棄置在排雲山莊，除了對野生動物生態造成影響，這些垃圾聚少成多，也成為排雲山莊的一大問題，山區垃圾都要靠人力背負下山，處理成本相當高，提醒山友製造的垃圾，應該自己帶下山。

為了減少玉山的環境負擔，玉管處推行山區環保，提升垃圾清運效能，將塔塔加遊憩區就是垃圾子車移除，讓遊客養成垃圾減量帶下山計畫，將移除停車場舊式垃圾子車，希望達成國家公園零垃圾目標。也讓台灣的山林環境，更加純粹與美麗。