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五月天花蓮開唱逾萬歌迷湧入 旅宿業樂喊：很有幫助
五月天一路向東公益演唱會今天在花蓮兩地開唱，玉里、花蓮市會場周邊湧現人潮，光是玉里場估計就有破萬人，旅宿業統計住宿率超過6成，因每年1月是淡季，已比往年同期高出一截，開心說，「真的很有幫助」。
「一路向東」公益演唱會今天下午2時先在玉里國小永昌分校運動場開唱，接著再往北趕到花蓮市區，下午5時40分再開演。玉里鎮一早8時許就湧現人潮，還有民眾昨天深夜就到會場外排隊，因人潮實在太多，一直到下午2時開唱後還有民眾陸續進場，估計破萬人前往聆聽；花蓮市場地東大門廣場旁，也有歌迷徹底排隊等候。
「對住房率絕對有幫助」花蓮民宿同業公會理事長林徐則鈾說，會場周邊蛋黃區平均住宿率破6成，這兩天也有零星住房客，已比先前預估的要多。
花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡說，寒假前原本就是淡季，往年1月寒假前周末住房率約3到4成，這周六、日有五月天演唱會加持，市區住宿率提升到7成，全縣平均有6成，雖比原定去年11月舉辦時少一些，但當時有旅遊補助，這周住房率已經不錯，估算靠演唱會拉抬2到3成。
「Just Love It！一路向東」公益演唱會今、明兩天下午2時在玉里國小永昌分校運動場，18日下午5時40分、19日下午4時50分起在花蓮市東大門廣場舉行，東大門會場周邊有交通管制措施，時間為中午12時至晚間10時30分，第一階段管制範圍包括中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）等，演唱會結束後散場時若有需要，將進行第二階段管制，範圍將擴大至博愛街、光復街等區域，確保活動期間人車分流及行人安全。
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