全國書法篆刻比賽2千人報名參加 參賽年齡從8歲至86歲
現場千人同時書法篆刻的場面已難得一見，第六屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽，今天在弘光科技大學舉辦，共有2000名好手踴躍報名參賽，是中部最大的書法活動盛事，比賽現場一位來自南投名間國小的胡耀豈，抱傷仍堅持上陣比賽，充分展現書法藝術跨世代魅力。
味丹文教基金會表示，自2018年起，每年都舉辦全國書法篆刻比賽，其間雖遇到疫情阻隔，但迄今已成功舉辦過五屆賽事，今年擴大舉辦增列為10組，比賽並設立「長青組」，鼓勵長者投入書法習寫，培養休閒興趣。
參賽選手來自全國各地，遠至花蓮、台東、屏東，甚至離島的澎湖、金門都有好手參賽，參賽者年齡更橫跨8歲至86歲，一位來自南投名間國小的胡耀豈小朋友，抱傷仍堅持上陣比賽，表示自己從小就愛書法習作，現場更展現令人動容的書法精神及堅毅熱情。
味丹董事長楊辰文說，今年比賽延請台灣書法篆刻名家擔任評審委員，考量到傳統國粹文化逐漸式微，味丹企業第六屆舉辦書法篆刻比賽，一方面是取之於社會、用之於社會，同時體驗到書法篆刻的傳統文化底蘊，不僅是一門適合男女老少都學習的藝術，有值得發揚被保存的需要，甚至可以修身養性陶冶性情，認為是值得推廣的文化傳承。最後決賽得獎名單將公布於味丹官網（網址：www.vedan.com.tw）。
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