寒冬中的暖流 游國書夫婦三代的拾荒尾牙逾60年不間斷

苗栗縣竹南鎮資源回收業者游國書、翁淑霞夫婦每年歲末都會邀約拾荒者辦尾牙宴，這項傳統維持至少60年不曾中斷，尾牙餐會雖無摸彩、獎金，但溫熱的餐廳佳餚有如一道暖流，在寒冬中溫暖人心。

75歲的游國書和妻子的許多故事都讓人感動，早年被稱為「舊貨商」的行業如今改名為資源回收業，但兩人一直抱著良心事業的態度工作，他從岳父手中接棒近50年，目前交由兒子經營，夫婦倆搬到頭份居住，但三代傳承的尾牙宴不曾間斷，即使疫情期間也未停辦。

游國書說，他岳父是大陸來台的老兵，當年老兵從事三輪車、拾荒的人特別多，岳父開辦的永豐商行迄今名稱不變，妻子國小畢業14歲就到回收場看店，資歷比他更久，拾荒者除了老兵多，弱勢和年邁老人也不少，常在深夜孤零現身在行街道上默默尋找回收物。

游國書年輕時在玻璃廠工作，翁淑霞在父親經營的回收場工作，民國65年談文、竹南火車站間的路段發生死傷慘烈的火車事故，兩人聽到消息，都自告奮勇趕到現場幫忙救人，還在醫院協助照護傷患，相互有好感而結緣。

後來兩人還不約而同，以無名氏各自捐了500元給鎮內一名貧困婦人，事後雙方才知情，兩人充滿愛心和相同的理念，結婚時還上了報紙版面，標題以「兩個熱心人、一對好伴侶」形容這對佳偶。

游國書23年前到苗栗市送貨給同業，一名胖逾百公斤的機車搶匪開2槍搶奪舊貨行會計的皮包，他聞聲和另外兩名見義勇為者撲上前制伏搶匪，還獲得2萬元獎金，結果他自掏腰包再加2萬元，捐給苗栗家扶中心籌建中途之家。

每年拾荒者尾牙宴，餐廳門口總是停滿三輪車、手推車，有如另類的亮麗風景線，餐會結束，拾荒者又開始上路找回收物，在感受溫暖後，又踏上拾荒的征途。

曾有一年因回收物價格大起大落，許多回收商都虧本，他也因虧本一度想停辦尾牙，內心很掙扎，結果一名自稱住新竹的男子，見了聯合報的報導，到回收場留下一包10萬元現鈔就離開，希望他不要停辦，讓游國書也紅了眼眶。

幾年前竹南鎮公重編鎮志，家戶都送一本，雖然編印精美且印費昂貴，但許多人家不想要，許多鎮志都進了回收場，身價跌落成幾塊錢，游國書看了很不捨，都刻意留下想送回 給鎮公所。