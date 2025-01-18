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居家環境DIY換新 醫提醒小心甲苯及甲醛中毒地雷

中央社／ 台北18日電

迎農曆新年，不少人DIY改造居家環境，毒物科醫師提醒，黏膠、油漆或木質家具可能含甲苯或甲醛成分，甚至過多重金屬，一旦室內不夠通風，若吸入大量有毒氣體恐中毒，並增罹癌風險。

居家裝潢DIY盛行，從組裝家具到牆面塗裝，小心暗藏中毒危機。中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮今天告訴中央社記者，DIY居家裝潢常會用到黏膠，包括貼壁紙、櫃子外皮等，不少人認為黏膠越黏越好，事實上黏性越強，添加的溶劑越多，應該要注意是否含有毒性比較強大的成分。

黏著劑常見甲苯等有毒物質，洪東榮說，甲苯揮發性很好，一旦在侷限空間、通風不良場所，就可能透過吸入、皮膚接觸而中毒，出現頭痛、眩暈、噁心等症狀，最嚴重可能昏迷。

甲苯也常用在油漆中，雖然現在多數人會選用環保油漆，毒性相對低，但洪東榮提醒，如果是比較特殊的漆，比方說木漆等，若接觸可能造成皮膚炎，另外還有些油漆的顏料中含有重金屬，也會危害健康，有孩童的環境建議儘量選用環保油漆。

若是添購新家具，應注意是否含有甲醛，特別是馬上感覺到刺鼻、不舒服、想流眼淚時，應避免選用。洪東榮解釋，木質家具可能會使用甲醛來防腐、殺蟲，而一般木家具多以平板木材為主，拼裝時常會使用含有甲醛的膠水。

洪東榮說，甲醛是強烈的刺激物，會對眼睛、鼻子、呼吸道等黏膜器官產生刺激，造成造成噁心、嘔吐、胸悶等症狀，且甲醛也是人類確定致癌物，長期暴露恐增加罹患癌症風險。

選購家具須注意沒有甲醛污染，洪東榮建議儘量找有信譽、製作過程較為公開透明商家，若油漆粉刷應使用抽風機或電風扇，讓居家空氣流通，加速異味排出，切記保持室內良好通風，以免家中變「毒窟」。

DIY 中毒 甲醛

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