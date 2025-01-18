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排雲山莊被亂丟泡麵碗 玉管處籲自己垃圾帶下山

中央社／ 南投縣18日電

有山友攀登玉山但不想帶垃圾下山，便將廚餘、泡麵碗、酒瓶等垃圾偷丟在排雲山莊廁所，玉管處今天呼籲，自己垃圾帶下山；另外，今年3月1日起全面撤除塔塔加地區戶外垃圾桶

玉山國家公園管理處今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，排雲山莊是攀登玉山必經之地，登山者會在此休息、欣賞風景及補充能量，但水果皮、廚餘、泡麵碗、酒瓶、鋁箔包、寶特瓶、糖果餅乾包裝袋等私人垃圾，請勿丟在排雲山莊廁所，自己垃圾自己帶離園區。

玉管處指出，山區垃圾處理成本高，體驗國家公園自然美景時，人類行為也影響這片土地面貌，為讓美好環境永存，請民眾踴躍響應「將垃圾帶下山」，落實無痕山林原則；除排雲山莊，將垃圾帶下山的良好習慣，也應該落實在任何山區遊憩過程。

玉管處表示，為了共同家園，讓這個小習慣成為自我覺察，成為國家公園永續經營一分子，來維持自然環境原有樣貌，這不只是為了排雲山莊，更是為整個台灣每一座山脈，「我們的行動，會成為其他山友榜樣」。

玉管處也表示，2019年起推廣垃圾帶下山，2020年陸續撤除塔塔加遊憩區戶外垃圾子車及回收桶，僅保留遊客中心外2座鐵製防熊垃圾桶供收納垃圾，同時作為環境教育、互動式宣導，為進一步減輕塔塔加環境負擔，避免人類食物造成野生動物喪失原始習性及覓食能力，今年3月1日起全面撤除塔塔加戶外垃圾桶。

垃圾桶 玉山國家公園

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