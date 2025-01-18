住一晚免千元！台北燈節優惠住宿懶人包 再送捷運卡

2025台北燈節將於1月24日點亮城市光廊、璀璨登場，鄰近的各大飯店也紛紛推出多樣優惠專案，時值低碳旅行時代，也有業者打出贈送台北捷運24小時票，優惠方案每晚人均還有低於千元的高CP值選擇，是春節北上旅遊的好時機。

●六福萬怡、六福居 住就送文創杯

坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店，與台北燈節主燈展區約10分鐘路程的六福居公寓式酒店，皆於即日起至2月16日推出「2025台北燈節住房專案」，搶攻春節賞燈商機。六福萬怡提供雙人一泊一食，再贈價值千元的大廳酒吧秩父日本威士忌兩杯，寓意新春「致富」；而六福居則推出雙人入住搭配Happy Hour禮遇，再贈送國立歷史博物館文創商品「常玉 燦若繁華奉茶杯」乙組，住房專案售價5,300元起。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●天成旗下四館 平均每人千元有找

天成飯店集團旗下四館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町及天成文旅-蜂巢，也共同推出「2025台北燈節限定優惠｣，2月2日至2月16日、雙人入住精緻客房含早餐2,249元起，三人房3,149元起，四人房3,689元起。其中，緊鄰西門及艋舺商圈、為西門町唯一五星級酒店的台北花園大酒店，折扣後雅緻客房房含早餐每晚4,409元起，徒步即可抵達西門、中華路燈會展區，還有免費周邊景點接駁服務，可便捷玩透大台北。

●捷絲旅兩館 加碼台北捷運票與自助早餐

晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅臺大尊賢館及台北西門館，即日起至2月16日，推出「蛇來運轉」台北燈節住房專案，專案可於1月24日至2月16日期間入住，加碼贈送台北捷運24小時票以及翌日自助式早餐吃到飽。以捷絲旅臺大尊賢館為例，四人成行每人每晚1,650元起，加購高鐵車票另可享車票最低78折起優惠。

Just Sleep捷絲旅建議，台北燈節從農曆年前至元宵節後，適合安排兩天一夜的台北深度體驗之旅。賞燈前可前往龍山寺祈福參拜，並走逛大稻埕傳統年味的年貨大街，享受道地的年節氛圍；傍晚則沿著展區漫遊，欣賞燈飾與拍照打卡，體驗熱鬧非凡的元宵燈節。翌日可結合花IN台北捷運賞花路線，例如古亭河濱公園花季，以及新店溪波光粼粼的河景，享受愜意浪漫的新春假期。

●台北凱達 送500元消費抵用券及捷運票

擁有地利之便的台北凱達大飯店也趁此推出限量「Metro Holiday」三天兩夜住房專案，每房5,188元起，加贈500元消費抵用券乙張以及捷運暢遊一日票券。