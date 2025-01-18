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流感將達到高峰、腹瀉疫情5年新高 農曆年前急診備戰

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
流感恐怕在1月下旬達到高峰、腹瀉疫情寫下5年新高；再者，近期氣溫變化大，增加心臟病和中風急性發作機會等讓醫院急診面臨挑戰。本報資料照片
流感恐怕在1月下旬達到高峰、腹瀉疫情寫下5年新高；再者，近期氣溫變化大，增加心臟病和中風急性發作機會等讓醫院急診面臨挑戰。本報資料照片

流感恐怕在1月下旬達到高峰、腹瀉疫情寫下5年新高；再者，近期氣溫變化大，增加心臟病和中風急性發作機會等讓醫院急診面臨挑戰。萬芳醫院社區副院長許金旺表示，冬天呼吸道相關急症在急診的比例本來就比較多，加上最近天氣改變心血管疾病的患者也增加。台大醫院急診醫學部代理主任張維典則說，近期腸胃道相關疾病在急診就醫的比例略為增加。

上周類流感門急診就診人次達到13萬9千人次，為近10個流感季同期最高，疾管署估計農曆年時會達高峰，屆時單周就診恐怕上看15萬人次。另一方面，腸胃炎近期也升溫，上周就醫人數近17萬人次、近4周群聚通報數達194件，雙寫5年同期新高。

許金旺表示，流感疫情不論是長者或小孩都比往多，特別是重症數，比新冠疫情還多。然而，流感只是近期急診壅塞得少部分原因，慢性感染症、心血管急症等仍是急診患者就醫主因。不同階段急診塞床原因不太相同，前一陣子確實是流感，近期則是因為天氣改變，心血管急症占多數，但冬天呼吸道急症的患者一直都沒有少。

張維典說，台大醫院急診大多內科患者，包含感染症等，可能是原先門診老病人緊急狀況。近期則是腸胃道發炎等患者增加，確實部分為近期常見的諾羅。另外，類流感病人冬天多會增加，他說，因應增加患者，醫院會開設流感門診，春節期間會在急診開設流感門診，來因應上呼吸道感染、流感患者。

其餘傳染病相關特別門診資訊，民眾可於疾管署全球資訊網「春節傳染病特別門診專區」及各衛生局網站查詢。

台大醫院 患者 類流感

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