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台越強化醫療合作 台灣遠距醫療產業辦公室河內揭牌

中央社／ 河內18日專電
「臺灣遠距醫療產業辦公室」17日在越南河內市揭牌，台北榮總國際醫療中心主任劉君恕表示，未來將透過這一平台加強與越南夥伴紅玉-福長明綜合醫院的合作。中央社
「臺灣遠距醫療產業辦公室」17日在越南河內市揭牌，台北榮總國際醫療中心主任劉君恕表示，未來將透過這一平台加強與越南夥伴紅玉-福長明綜合醫院的合作。中央社

「臺灣遠距醫療產業辦公室」17日在越南揭牌，台北榮總國際醫療中心主任劉君恕表示，辦公室將把台灣卓越的醫療品質帶到越南，實踐新南向政策中對社會責任與全球衛生的承諾。

台北榮民總醫院17日下午在越南為「臺灣遠距醫療產業辦公室」揭牌，辦公室設址河內市紅玉-福長明綜合醫院。劉君恕、中華民國駐越南代表石瑞琦、北越南台灣事務委員會秘書長阮側柏、紅玉集團總經理阮玉龍等出席。

劉君恕致詞時指出，「臺灣遠距醫療產業辦公室」的成立是一個歷史性的里程碑，這是台灣醫院首度在海外設立遠距醫療產業辦公室，也是台北榮總與紅玉-福長明綜合醫院夥伴關係堅實且不斷發展的證明。

他說，辦公室未來將是重要的橋梁，把台灣的專家與卓越的醫療品質帶到越南，透過這一平台加強遠距會診、分享知識、共同研究和計畫培訓等，實踐台灣在新南向政策中對社會責任與全球衛生所做出的承諾。

17日當天現場進行一場遠距醫療諮詢，3年前曾前往台北榮總治療血癌並重獲新生的越南民眾阮廷全現身，聽到台北榮總醫療團隊在視訊中告知各項檢查數據都落在正常範圍，只需持續觀察追蹤，阮廷全笑得很開心。

阮廷全表示，他是在COVID-19疫情期間前往台灣骨髓移植，當時越南國內外許多醫院都不願收治他，透過介紹才找到台北榮總，先到台灣治療約一年，回越南後定期赴醫院檢查，並將報告傳給台北榮總進行追蹤。

阮廷全指出，自己基本上已經恢復健康。他說，台灣的醫療體系非常健全，醫護人員高度專業又很熱情，患者在醫療過程的心理支持非常重要，台灣在這方面做得很好，幫助他成功康復。

紅玉-福長明綜合醫院總企劃部主任阮俊清表示，近年來許多越南人到台灣就醫，說明與台灣建立遠距醫療合作的重要性與潛力，不僅能幫患者爭取黃金救治時間，並為想接觸國際醫療資訊卻沒空出國的患者提供服務。

2月即將任滿退休的石瑞琦說，很高興在卸下公職前見證台北榮總與紅玉-福長明綜合醫院推動與落實合作，這是台越醫療合作的新篇章也是第一步，期盼雙方的合作在台越有關單位的支持下可以愈來愈密切。

阮玉龍指出，辦公室不僅能為越南的醫生創造學習機會，還幫助越南人民並讓在河內市生活的台灣人有更多醫療選擇。雙邊合作跨出第一步後，未來希望兩邊的醫生相互交流，提供患者更優質的醫療服務。

榮總 越南 辦公室

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