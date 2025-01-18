氣溫回升、水氣增 春節前強冷空氣是否升級寒流待觀察

大陸冷氣團今天白天開始減弱，中央氣象署預報員劉沛滕表示，從南往北有些降雨狀況，下周有兩波東北季風，過年前這段期間可能會有一波低溫，是否達到大陸冷氣團或寒流，由於時間比較久遠，要持續觀察，提醒民眾注意保暖。

今天清晨還是有部分輻射冷卻的低溫，劉沛滕表示，尤其在新竹至台中地區有局部10度以下低溫，不過，今天白天開始，大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫會逐漸回升。要注意的是，南部地區和西半部山區，有中層雲系移到台灣上空，部分地區出現局部降雨，到今天下半天降雨會稍微明顯一些。

劉沛滕表示，北部今天上午大致上為多雲到晴的天氣，中南部雲量偏多，在台灣西南邊海面上有些中層雲系會慢慢移入到台灣上空，預計今天下半天到明天可能有部分地區降雨。花蓮、台東、南部地區、西半部山區今天多少有降雨情形，中部地區下半天開始也會有降雨情況。北部上午多雲到晴，傍晚到明天可能還是降雨的型態。今晚到明天清晨整體水氣往中部到北部地區移動，所以北部地區也可能出現零星降雨，雨勢不大。

劉沛滕表示，明天白天北部、東半部有降雨狀況，至於中南部山區也略有降雨情形。預計中層雲系明晚才會離開，所以水氣到明晚才會逐漸減少。

未來降雨趨勢，劉沛滕說，下周一、周二雖然東北季風增強，但是帶來的水氣少，東半部零星降雨，西半部地區多雲到晴、日夜溫差大，北部地區也有降溫情況。東北季風到下周三、周四略為減弱，不過又有些雲系移入台灣上空，東半部或西半部山區還是有降雨情形。下周五除了中層雲系之外，還有東北季風影響，北部、東半部、中南部山區可能都有降雨的型態。

劉沛滕說，下周一、周二天氣相對穩定，下周三至周五水氣逐漸增多，要留意天氣變化。

未來1周溫度趨勢，劉沛滕說，維持偏涼到舒適的天氣型態。今天白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，明天雲量比較多，白天高溫就沒有到那麼高。下周一、周二有東北季風影響，夜間低溫比較低一些，中部比較晴朗的關係，會有日夜溫差大的型態；北台灣偏涼，低溫大概15、16度左右。整體來說這個東北季風沒有到太強，下周三、周四因為雲量增加，高溫回升沒有太明顯。

劉沛滕說，今晚到明天中南部夜間清晨可能有低雲或霧影響能見度。