腹瀉就診群聚數攀5年新高「諾羅」最多 好發餐飲旅宿業

腹瀉民眾增加，就醫人數寫近5年同期新高。根據疾管署統計，上周（1月5日至11日）腹瀉門急診就診數高達17萬人次，近期呈上升趨勢。疾管署副署長曾淑慧指出，腹瀉發生地多以餐飲旅宿業為主，而群聚案件檢出則多是傳染力強的諾羅病毒。提醒民眾腸胃炎感染期間應充分休息、補充水分與營養，必要時補充電解質。

國內第2周腹瀉門急診就診累計16萬9747人次，較前一周14萬9477人次上升13.6%。另全國近四周共接獲194起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期通報數最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計92起，以檢出諾羅病毒88件、占95.7%為多。

曾淑慧說，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10至50小時。其他細菌性病原檢出金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌為主，潛伏期為數小時至5天。腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力；小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

曾淑慧指出，食用受汙染的食物或飲水、與病人接觸，如與病人分享食物、水、器皿，或是接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或接觸到病人曾接觸的物體表面而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。

適逢年末、農曆春節將至，民眾出遊、聚餐時應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物澈底煮熟再食用，尤其是蚵、貝等帶殼水產，以預防腸胃炎傳播。

曾淑慧呼籲餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員（特別是廚工）健康情形，如有疑似腸胃炎症狀應暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。受病患汙染的器物表面，應用20 c.c.漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100 c.c.漂白水加1公升清水消毒清理。