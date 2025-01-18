愈到過年愈難買到！大白鯧每斤逾2千元 養殖金鯧替代省荷包
海洋資源越來越少，現撈野生白鯧少，體型小，因應年節規格1公斤重稀少，嘉義縣東石及布袋漁港拍賣魚市，1公斤以上大白鯧拍賣價漲到2300元，有錢不一定買得到，白鯧價格高，縣府漁業科建議消費者改買國產養殖金鯧，肉質與白鯧相似，有黃金加昌隆吉祥寓意，省荷包。
早年台灣好魚排行有一午、二鯧的說法，午指著是竹午魚，鯧指白鯧，肉質鮮甜細嫩，更是農曆除夕年夜飯「年年有餘（魚）」的吉祥魚，前者代表「五福臨門」，後者有「五世其昌」、「昌榮、昌隆、昌旺、昌盛」之意。
白鯧因有「昌榮、昌隆、昌旺、昌盛」吉祥象徵含意，愈接近農曆春節，價格愈高，尤其1公斤重的規格者稀少，東石魚市場張姓承銷人說，過年前白鯧捕獲量少，尤其1公斤以上大白鯧更少見，1公斤以下、0.3公斤規格白鯧，1公斤拍賣價仍要1200元，國內無養殖白鯧，捕獲量少，賣場、超市販售大多是進口白鯧。
縣府漁業科說，全國金鯧養殖200公頃，嘉縣約20公頃，野生白鯧價格高，建議消費者可改買養殖金鯧，1尾1台斤重約200元，肉質與野生白鯧差不多，也有黃金加上昌隆的吉祥寓意，可節省荷包。
國產養殖魚蝦，魚鮮味美價格平實，吃得到滿滿祝福，包括金玉滿堂的烏魚子、福壽雙全台灣鯛 (福壽魚、吳郭魚)、事事如意鱸魚、事事昌隆金鯧、五福臨門午仔魚、思慕情深虱目魚、鴻運當頭的白蝦、浪漫開運的鰻魚、石來運轉的石斑魚。
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