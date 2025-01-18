春節估15萬人染新冠、流感 中醫推4穴道按摩提升免疫力

衛福部疾管署先前預估，類流感疫情將在農曆春節前後達到高峰，預估單周就診人數上看15萬人，中醫師提醒，維持良好的生活作息及健康的飲食，是對抗病毒的不二法門，也可穴位按摩提升免疫力，一有胸口悶痛、呼吸喘咳、身體發熱等症狀就服用適合的中藥，痊癒後的修復期，要多休息、少吃冰甜奶食物，服用潤燥養陰、健脾益氣的中藥，能讓身體更快復原。

百合馬光中醫診中醫師林怡潔表示，病毒來勢洶洶，無論新冠還是流感，每中獎一次，對身心都是不小的負擔，不過只要掌握3大原則，即使不小心「中鏢」，也可以快速復原，不留下惱人的後遺症。

中醫經典中的「正氣存內，邪不可干」，是指身體免疫力完好的時候，外界的病毒、細菌就沒辦法進到體內作亂，因此維持良好的生活作息及健康的飲食，絕對是抵抗病毒的不二法門，林怡潔建議，可選擇如黃耆、黨參、西洋參、白朮等中藥材，平時沖泡成茶飲適當飲用、加強自身免疫力。

林怡潔說，出現胸口悶痛、呼吸喘咳、身體發熱，要特別小心是警訊，一旦發病，只要掌握黃金治療期，在症狀一出現就趕緊服用清冠一號，或馬上到診所請中醫師開立適合的中藥，藉由中藥的作用抑制病毒的大量增生，就可以防止病毒大軍在身體內造成更多傷害；年長者、慢性疾病或免疫力低下疾病族群，更要特別提高警覺，別錯過黃金治療期。

新冠、流感病症減弱後，一般患者身體還會持續發炎一段時間，常見症狀如咳嗽、口乾舌燥、疲倦、胸悶、睡眠品質不佳等，林怡潔提醒，這時期身體的修復十分重要，除了仍要多休息、少吃冰甜奶食物，藉由服用潤燥養陰、健脾益氣的中藥，能更快速讓身體復原，並預防留下惱人的後遺症。

林怡潔說，與病毒共存可透過穴位按摩提升免疫力，不過按壓穴位時，同一穴位可按壓約1至2分鐘，有酸、麻、脹的感覺即可達到效果，不需要用力揉壓，以免過度刺激反而受傷。

合谷穴、足三里穴：改善腸胃功能，促進營養吸收，增加免疫力。

氣海穴、關元穴：補氣養氣，體質虛寒可搭配溫敷。