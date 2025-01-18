冷氣團減弱全台氣溫回升 南方雲系增降雨往北擴散

今天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫有所回升，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，北部及東部高溫約19至20度，低溫約14至15度；中南部高溫約21至23度，低溫約15至16度。

逐漸受南方雲系增多影響，各地為多雲局部晴漸轉為較陰沉的天氣，他說，目前中南部已經轉為陰天，且局部山區也有零星短暫雨，未來降雨也將隨雲層往北擴散影響至中北部山區。

林孝儒表示，今天入夜之後，至明天接續北方冷高壓中心南下，台灣又轉為東北風環境，不過此波冷高壓強度較弱且偏北，因此東北風及冷空氣強度有限，明天為較典型的東北季風天氣型態，預測北部及東部為陰有短暫雨，中南部為晴或多雲天氣，氣溫方面以北部及東部略轉涼約較今天降1至2度為主，中南部氣溫變幅不大。

而下周一至下周三受東北季風到逐漸減弱轉偏東風環境影響，各地氣溫將會逐日回升，林孝儒表示，普遍高溫都可達20度或以上，低溫約15至18度，西部晴時多雲天氣為主。迎風面的東部則仍容易有地形降雨影響，天氣以多雲或陰有短暫雨為主，東部高溫可能因降雨影響，較北部低1至2度。

林孝儒表示，目前預測下周四或到下周五開始，才可能有較強的北方強冷空氣南下跡象，屆時再度影響台灣降溫。在此之前，過去幾天平地區出現顯著10度以下低溫的現象將減緩，但早晚體感仍偏涼，注意保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。