快訊

「有線派」為音質堅決不用無線耳機！無線派誘惑推2功能：用過回不去

喊愛貓吃飯都沒來 牠不耐煩「狂按溝通按鈕」怒嗆飼主：是不會等一下喔

MLB／怎麼輸？佐佐木朗希加入道奇超華麗輪值 美媒：5個一號先發

台東南橫公路邊坡坍方雙向道路阻斷 預計今下午4點搶通

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣海端鄉南橫公路155公里栗園路段，今天上午7點發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行。圖／關山工務段提供
台東縣海端鄉南橫公路155公里栗園路段，今天上午7點發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行。圖／關山工務段提供

台東縣海端鄉南橫公路155公里栗園路段，今天上午7點發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，南分局關山工務段立即派遣廠商機具辦理搶災作業，預計下午4點搶通恢復正常通行。

關山工務段表示，目前全線線台東端開放通行初來至利稻，高雄端開放通行台20臨105線梅山口至埡口，管制點於台20臨105線埡口。

民眾若欲上山可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

南橫 台東

延伸閱讀

台中春節疏運計畫出爐！台61、台74線塞車時段曝光

彰化南郭國小活動中心拆除重建 估115年底完工

交長陳世凱視察花東景觀大道：將納入行人安全規畫

彰化南郭國小打造活動中心與地下停車場共構 解決停車問題

相關新聞

冷氣團+輻射冷卻發威 苗栗大河3.5度、新竹峨眉5.7度極端低溫

大陸冷氣團及清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新竹縣及苗...

愈到過年愈難買到！大白鯧每斤逾2千元 養殖金鯧替代省荷包

海洋資源越來越少，現撈野生白鯧少，體型小，因應年節規格1公斤重稀少，嘉義縣東石及布袋漁港拍賣魚市，1公斤以上大白鯧拍賣價...

年節將至豬價高 水產、水果也漲

農曆年節將屆，蔬果、白鯧、龍膽石斑等水產品價格較去年高漲，雞蛋則反而價格處於低檔。對此，農業部部長陳駿季坦言，去年歷經四...

腹瀉就診群聚數攀5年新高「諾羅」最多 好發餐飲旅宿業

腹瀉民眾增加，就醫人數寫近5年同期新高。根據疾管署統計，上周（1月5日至11日）腹瀉門急診就診數高達17萬人次，近期呈上...

春節估15萬人染新冠、流感 中醫推4穴道按摩提升免疫力

衛福部疾管署先前預估，類流感疫情將在農曆春節前後達到高峰，預估單周就診人數上看15萬人，中醫師提醒，維持良好的生活作息及...

天氣轉陰沉 淺薄水氣移入台南高雄 可能飄雨或小雨

周末外出建議攜帶雨具備用，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，淺薄水氣移入台南及高雄，部分地區可能飄雨或小雨。天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。