台東南橫公路邊坡坍方雙向道路阻斷 預計今下午4點搶通
台東縣海端鄉南橫公路155公里栗園路段，今天上午7點發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，南分局關山工務段立即派遣廠商機具辦理搶災作業，預計下午4點搶通恢復正常通行。
關山工務段表示，目前全線線台東端開放通行初來至利稻，高雄端開放通行台20臨105線梅山口至埡口，管制點於台20臨105線埡口。
民眾若欲上山可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。
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