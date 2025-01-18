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郵務員劉玉珍擅吹薩克斯風 公司活動熱場好手

中央社／ 台北18日電

劉玉珍是中華郵政公司的郵務人員，她近幾年自學薩克斯風，能吹上百首曲子，還考取10多個縣市的街頭藝人證照，中華郵政現在許多活動都請她幫忙熱場，賓主盡歡。

劉玉珍說，她於民國79年4月到中華郵政工作，擔任3年郵差後轉內勤，現在是台北郵局投遞股的佐理員，負責郵件分發處理。

她表示，小時候學過鋼琴，本身就喜歡音樂，也加入中華郵政的合唱團，民國109年起自學吹薩克斯風，曾練到嘴巴破皮，但愈吹愈有成就。

劉玉珍指出，原本都是自得其樂，後來兒子結婚，請她在婚禮上表演，她當時才學了半年，心想兒子都開口了，當媽媽的不好拒絕，當天她吹了「月亮代表我的心」，她的第一次薩克斯風舞台經驗，燃起她表演的慾望。

她說，後來還考取10多個縣市的街頭藝人證照，在宜蘭梅花湖、淡水捷運站附近都曾表演過。

劉玉珍表示，為追求更高階的薩克斯風吹奏技巧，也希望除了自己吹獨奏外，也能與他人合作吹重奏，現在還自費學習。

她指出，中華郵政知道她會吹薩克斯風後，陸續請她在公司的活動中熱場，炒熱氣氛。

劉玉珍說，她會看活動性質選擇吹奏的曲子，例如去年10月的全國郵展開幕典禮上，她開場吹奏輕快的中文老歌「春風吻上我的臉」、「我在你左右」、「月兒像檸檬」的組曲。

她說，台北郵局17日下午有一場書法揮毫贈春聯活動，邀請日本書法家到場，她也應邀表演，特別吹奏日本人也耳熟能詳的「最後的列車」、「千曲川」、「長崎蝴蝶姑娘」，總公司相當慎重，特別給予公假，讓她當天上午參加彩排。

劉玉珍表示，吹薩克斯風是她興趣，也很樂意在公司活動中幫忙帶動氣氛，達到賓主盡歡。

中華郵政 日本 郵局

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