冷空氣減弱 周末溫度回升 夜晚清晨仍可能10度低溫

冷空氣減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，微弱鋒面今天到明天逐漸建立，然後快速東移，這段過程各地雲量偏多，有下點雨的機會，水氣不多、降雨比較局部，訊號也不太明顯，天氣並不是太穩定，還是提醒周末山區活動注意降雨情況。

今天一早的輻射冷卻明顯，吳聖宇說，再度發生一波低溫現象，由於中部以南的雲變多了，因此再度是雲量仍少的竹苗地區輻冷大發威，苗栗三灣大河測站降到4.8度，新竹峨嵋也只有5.7度，竹苗一帶有非常多的測站都觀測到6至8度之間的低溫，台北站還是受限於風力較大的關係，低溫只來到13.9度，略高於昨天。

今明兩天冷空氣減弱，吳聖宇說，大環境仍是偏東到東北風，今天可能有短暫的偏東風，明天微弱鋒面建立且快速東移之後又將轉為東北風，加上雲量漸多，白天溫度回升、但幅度不大，北部、東半部白天高溫18至22度之間，中南部白天高溫則是在21至25度之間，有些陽光的地方才會比較溫暖，夜晚清晨仍會有比較低的溫度。

吳聖宇說，雖然雲量變多，發生輻射冷卻的機會下降，但是預估台南以北到宜蘭一帶空曠地區，仍可能有11至13度的低溫，局部單點還是有機會接近10度上下，夜間依然滿冷的。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。