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苗栗三灣4.8度！ 逐日回暖 吳德榮：小年夜有寒流機率

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今、明兩天大陸冷氣團逐漸減弱，各地多雲時晴；白天氣溫逐日緩升，早晚明顯偏低、應持續注意保暖。本報資料照片
今、明兩天大陸冷氣團逐漸減弱，各地多雲時晴；白天氣溫逐日緩升，早晚明顯偏低、應持續注意保暖。本報資料照片

今晨「強輻射冷卻」帶來超低溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨平地最低氣溫依序為苗栗三灣4.8度、新竹峨眉5.7度、新北石碇6.5度、彰化芬園8.5度，台北市南港區亦降至9.8度，各地區的平地最低氣溫約在7至11度。

今、明兩天大陸冷氣團逐漸減弱。吳德榮表示，鬆散的中層雲由南方移入，雲量稍增，各地為多雲時晴，高山有偶飄零星小雨或小雪的機率；白天氣溫逐日緩升，早晚明顯偏低、應持續注意保暖。今天北部7至21度、中部9至22度、南部11至23度、東部9至22度。

吳德榮表示，下周一、周二各地大多晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率；沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、早晚偏涼、日夜溫差大。下周三、周四南方雲系北移，各地雲量增多，偶有局部短暫雨的機率，白天舒適、早晚涼。下周五、周六東北風略增強，迎風面偶有局部短暫雨。

入冬以來冷氣團一波波，不過尚未有寒流，吳德榮表示，歐洲模擬26日下一波強冷空氣南下，27日小年夜達寒流的強度；最新美國模擬則早了1天，強度大幅調弱為大陸冷氣團；顯示末期的模擬，不確性很大，各國模式將持續調整，需繼續觀察，下定論還太早。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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