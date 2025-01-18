今起回暖 粉專：春節前最強冷空氣南下、恐達寒流等級

今天起持續回暖，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天至下周五各地持續回暖，白天高溫大都可達20度，中南部高溫可達23至25度，各地下雨機率也不高。

不過，「觀氣象看天氣」表示，最新歐、美模式同步預測，在1月26日前後，將有一波入冬以來最強的冷空氣南下，目前預測將達寒流等級。由於還有一段時間，接下來冷空氣是會調強或調弱？持續追蹤觀察。

中央氣象署預報員朱美霖昨天表示，今明兩天冷空氣減弱，下一波的東北季風增強落在下周一、周二期間，下周一東北季風增強、下周二影響，北方的冷高壓對台灣附近比較接近一些，不過這波冷空氣強度並不是特別明顯，主要是風力比較增強一些。下周三、周四東北風又會再次減弱，後期還是要留意在接近春節的前期，可能還是會有比較強的冷空氣接近，影響台灣附近。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。