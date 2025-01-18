快訊

冷氣團+輻射冷卻發威 苗栗大河3.5度、新竹峨眉5.7度極端低溫

冷氣團+輻射冷卻發威 苗栗大河3.5度、新竹峨眉5.7度極端低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，各地普遍低溫約12至15度。本報資料照片
今天大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，各地普遍低溫約12至15度。本報資料照片

大陸冷氣團及清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，非常寒冷。此外，黃色燈號（寒冷）縣市有基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今天大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，各地普遍低溫約12至15度，其中在局部近山區及空曠地區氣溫會更低，新竹至雲林、新北及金門有10左右或以下氣溫發生的機率，夜晚清晨做好保暖工作。根據氣象署觀測資料，平地低溫前10名都在新竹縣、苗栗縣一帶，只有6.5度以下。平地最低溫是苗栗縣大河測站今天凌晨0時0分的3.5度，其次是新竹縣峨眉今晨4時10分5.7度。

今天白天宜花地區約18、19度，西半部及東南部地區高溫約20至22度，西半日夜溫差大；澎湖14至17度、金門10至18度、馬祖9至14度；天氣方面，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫降雨，受中高層水氣影響西半部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。今天至下周一夜晚至清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，留意路況安全。

明天各地早晚偏涼，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，其中在基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率。

下周一起東北季風增強，下周二持續受東北季風影響，下周三起至下周四東北季風減弱，這波東北季風對氣溫影響不大，僅各地早晚天氣偏涼，西半部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周五東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六至27日小年夜持續受到冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，後期冷空氣強度之預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

今天大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，各地普遍低溫約12至15度，其中在局部近山區及空曠地區氣溫會更低，新竹至雲林、新北及金門有10左右或以下氣溫發生的機率。圖／取自中央氣象署網站
今天大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，各地普遍低溫約12至15度，其中在局部近山區及空曠地區氣溫會更低，新竹至雲林、新北及金門有10左右或以下氣溫發生的機率。圖／取自中央氣象署網站
今天平地低溫前10名都在新竹縣、苗栗縣一帶，只有6.5度以下。平地最低溫是苗栗縣大河測站今天凌晨0時0分的3.5度，其次是新竹縣峨眉今晨4時10分5.7度。圖／取自中央氣象署網站
今天平地低溫前10名都在新竹縣、苗栗縣一帶，只有6.5度以下。平地最低溫是苗栗縣大河測站今天凌晨0時0分的3.5度，其次是新竹縣峨眉今晨4時10分5.7度。圖／取自中央氣象署網站

基隆 氣溫

延伸閱讀

明晨探10度低溫、白天回暖 小年夜恐再有冷空氣

落實綠色交通 台中甲安埔地區增設6處Ubike站

大陸冷氣團及輻射冷卻影響 今晚至明晨10縣市低溫特報

馬祖今晨6.3度顯著低溫 鄭明典分析輻射冷卻關鍵

相關新聞

冷氣團+輻射冷卻發威 苗栗大河3.5度、新竹峨眉5.7度極端低溫

大陸冷氣團及清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新竹縣及苗...

年節將至豬價高 水產、水果也漲

農曆年節將屆，蔬果、白鯧、龍膽石斑等水產品價格較去年高漲，雞蛋則反而價格處於低檔。對此，農業部部長陳駿季坦言，去年歷經四...

橘世代／超高齡社會【未來篇】人機協作 就在不遠未來

超高齡社會擁有什麼樣的面貌？ 台北市立關渡醫院院長陳亮恭於十年前出版的「2025無齡世代」一書中，預言了八個社會景象，分...

預立醫療決定 擬全民免費諮商

病人自主權利法施行至今屆滿六年，據統計，全台僅九萬五○九七人簽署預立醫療決定書，不足全人口的百分之一。安寧緩和醫學會指出...

今起回暖 粉專：春節前最強冷空氣南下、恐達寒流等級

今天起持續回暖，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天至下周五各地持續回暖，白天高溫大都可達20度，中南部高溫可達23至25...

橘世代／超高齡社會【未來篇】陳俊佑：身體要有使用百年準備

「長壽已經成為一種趨勢，長命百歲不再是難事。」失智老人基金會處長陳俊佑表示，雖然距離法定退休年齡還有十一年，但少子化、高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。