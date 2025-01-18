冷氣團+輻射冷卻發威 苗栗大河3.5度、新竹峨眉5.7度極端低溫

大陸冷氣團及清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，非常寒冷。此外，黃色燈號（寒冷）縣市有基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今天大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，各地普遍低溫約12至15度，其中在局部近山區及空曠地區氣溫會更低，新竹至雲林、新北及金門有10左右或以下氣溫發生的機率，夜晚清晨做好保暖工作。根據氣象署觀測資料，平地低溫前10名都在新竹縣、苗栗縣一帶，只有6.5度以下。平地最低溫是苗栗縣大河測站今天凌晨0時0分的3.5度，其次是新竹縣峨眉今晨4時10分5.7度。

今天白天宜花地區約18、19度，西半部及東南部地區高溫約20至22度，西半日夜溫差大；澎湖14至17度、金門10至18度、馬祖9至14度；天氣方面，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫降雨，受中高層水氣影響西半部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。今天至下周一夜晚至清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，留意路況安全。

明天各地早晚偏涼，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，其中在基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率。

下周一起東北季風增強，下周二持續受東北季風影響，下周三起至下周四東北季風減弱，這波東北季風對氣溫影響不大，僅各地早晚天氣偏涼，西半部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周五東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六至27日小年夜持續受到冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，後期冷空氣強度之預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。