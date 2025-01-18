左萱作品「芭蕉的芽」 奪日本國際漫畫賞銀賞

第18屆日本國際漫畫賞今天公布得獎名單，台灣漫畫家左萱作品「芭蕉的芽」第2集奪得優秀獎（銀獎），她向中央社記者表示，希望是個能將故事傳達更遠的訊號。

日本國際漫畫賞由日本外務省舉辦，去年台灣漫畫家簡嘉誠在此競賽中奪下最優秀賞（金獎），台漫作品「二零七之骨」、「友繪的小梅屋記事簿2」則獲得入賞（銅獎）肯定。

左萱在2015年出版首部長篇漫畫「神之鄉」時，也曾獲日本國際漫畫賞銅賞，該作陸續售出日、法、義、越南文版權，並授權改編電視劇。此次獲獎的「芭蕉的芽」是自2022年開始創作長篇作品，在第14屆金漫獎摘下年度漫畫獎。

「芭蕉的芽」設定於1930年代，講述台北高校學生的故事，左萱向中央社記者表示，在創作「芭蕉的芽」前經歷了一段空窗期，不斷尋找能符合畫成長篇、時代劇、群戲這幾個條件的題材，但躊躇許久也嘗試了許多大綱卻始終未能成型。

直到2022年適逢左萱母校、國立台灣師範大學的百年校慶，台灣史研究所兼任教授蔡錦堂便向她提議，不如以師大的前身「台北高校」為主題進行漫畫創作，左萱才試著描繪1集故事，但在閱讀關於台高校內文藝創作的史料後才發現：「這不正是我一直苦苦尋找未果的故事舞台嗎？」

左萱列舉，這些史料提供了青春、創作，更有少年們追尋夢想和自由的磕磕碰碰，產生了「這裡有故事！」的想法後，後續幾集的內容就在腦海中浮現了。相比以往作品，「芭蕉的芽」在編劇與寫台詞時更注重一些台灣人才懂的小細節。

例如，台語俗諺和語助詞「膩」、台灣文學史中的名家們客串等等，左萱也刻意選擇能讓現代讀者與百年前的高校生產生共鳴的課題描寫，希望閱讀體驗是熟悉且親切的。

左萱表示，然而這份親近感能否傳達給國外讀者一直是未知數，「在台灣以外會有人對這個題材和年代感興趣嗎？」是她創作時的隱憂，也因此這次有幸能得到日本國際漫畫獎的肯定真的非常開心，希望是個能將故事傳達更遠的訊號。

左萱說：「對我自己來說，因為『芭蕉的芽』是規劃成長篇的作品，也因此獲得了繼續前進的寶貴燃料，希望能不斷給大家帶來更成熟更令人滿意的續集。」