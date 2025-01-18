愛肝達人站／長水泡、打嘴炮 各有何不同？

隨著網路傳播的普及，打嘴炮的節目愈來愈普遍，形成新名詞。

事實上，不僅嘴巴可以耍嘴皮打嘴炮，人體內許多器官也會長水泡。嘴炮顧名思義就是隨意聊聊，內容可能空空的，無傷大雅，而水泡大多也是裡面空空的，沒什麼細胞，裡面都是水分。

人體內最常見的水泡就是肝水泡以及腎水泡。肝臟的水泡通常不要緊，裡面裝的是液體，有一個或多個，有些可長很大，甚至壓迫到正常的肝臟或往左邊或下面突出壓迫到胃，吃飯時肚子容易脹。此時可以用腹腔鏡打洞讓裡面的液體流到腹腔內自行吸收。

腎臟的水泡是另一種常見的水泡，跟肝水泡一樣也會慢慢長大，通常不要緊。但有一種先天遺傳疾病叫多囊性肝臟及腎臟，有時整個肝臟腫很大，有時會感染而發燒。多囊性腎臟病友，有些人腎功能會慢慢退化，引起腎衰竭尿毒症，甚至要洗腎或換腎。

除了肝腎的水泡之外，最常見的是卵巢長的水泡，通常稱為囊腫。這種水泡通常水泡壁上都有幾層的細胞，可能是良性也有可能是惡性的，就是它不像一般空空的水泡，而是外面有一層「果肉」，這些「果肉」說不定含有惡性的細胞，因此卵巢的囊腫要特別注意。

此外，有些腫瘤會壞死，裡面變成空洞，像水泡一樣，以為是水泡，其實是裡面的腫瘤爛掉了，但周圍通常還是有一層組織知道它是腫瘤壞死的不是單純的水泡。有些癌症轉移到肝臟常見有這種現象。

總而言之，打嘴炮通常內容無多大知識也無傷大雅，人體的水泡也大都無傷大雅，但有些模樣像水泡的東西，就好比不是單純的打嘴炮那樣，就要小心謹慎，請醫師好好評估一下了。