科普好健康／攝護腺肥大 新式手術時間短

攝護腺為男性特有的器官，攝護腺肥大是熟齡男性幾乎都會面對的問題。攝護腺肥大會造成解尿困難、頻尿、急尿、夜尿等下泌尿道症狀，影響生活品質甚巨。其發生率會隨著年齡增加而逐漸上升，根據資料統計顯示，臨床上40歲男性就有近10%發生率、60歲可高達50%，而80歲以後的高齡男性80%飽受攝護腺肥大問題困擾。

攝護腺肥大的初期治療，多以藥物為主，但當藥物對生活品質改善效果有限，或病患有急性尿滯留、血尿、腎臟積水等症狀時，就應考慮以手術治療處理攝護腺肥大造成的排尿問題。

此外，長期排尿不佳會影響膀胱的健康程度，導致順應性降低，基於保護膀胱功能、改善排尿狀況及生活品質，手術處理可以做為在確定診斷後就列入考慮的治療選項，如果等到已經尿不出來才考慮手術，可能會讓術後恢復較不理想。

雷射剜除 最有效率

經尿道攝護腺手術的發展從電燒刮除手術開始。經過多年演進，雷射攝護腺手術成為主流的手術方法，不論是剜除或是汽化手術，均利用雷射高能量且集中的特性，在出血量極低的前提下，將肥大構造徹底清除，對於體積巨大的攝護腺來說，雷射剜除是最有效率的方式。

微創手術 是新趨勢

隨著醫療科技與技術的成熟，新式的攝護腺微創手術經過歐美臨床試驗實證後也引進國內。攝護腺微創手術的優勢為手術時間大幅縮短、不須深度麻醉且幾乎不需住院，對於勃起功能跟射精功能的保存良好。

1.攝護腺拉提手術（Urolift）：不會用能量破壞攝護腺尿道的表面黏膜，透過內視鏡將特殊設計的植入物釘在攝護腺組織中，植入物本身的張力會把壓迫尿道的攝護腺給拉開，讓尿道擴張，久而久之拉開的部分就被重新塑形，從而達到解決阻塞的效果。 透過植入物，機械式地將攝護腺拉開並維持張力，受壓迫區域的攝護腺會重新塑形，以解決尿路阻塞。圖／書田診所提供

2.水蒸氣消融治療（Rezum）：經由內視鏡將探針伸入攝護腺並釋放水蒸氣，倚靠水蒸氣的熱能消融攝護腺組織，身體的自然癒合反應會吸收受熱後凋亡的肥大腺體，從而縮小攝護腺，使本來阻塞的尿道打開，減輕攝護腺增生症狀。 將水蒸氣透過探針注入攝護腺的肥大腺體內，受到熱能的肥大組織凋亡後會被人體吸收，使攝護腺尿道的壓迫減緩。圖／書田診所提供

如果生活品質飽受下泌尿道相關症狀所苦，建議至泌尿科門診接受進一步的評估，並透過醫病共享決策找到最適合的治療方式。